Братовчедът на Рууни в шоу за травестити

Роднините на Уейн Рууни продължават да позорят фамилията, пише "7 дни спорт". Първият му братовчед Стивън ненадейно реши да започне кариера на попизпълнител и вече се изявява в шоу за травестити. 25-годишният ексцентрик записа сингъла "So Many Men So Little Time" (от англ. "Толкова много мъже, толкова малко време"). "Зрителите харесват моята песен", каза Стивън пред "Сън". "И колкото повече им харесва, толкова по-силно викат!"



Уейн наистина се нуждае от съчувствие. Стивън и неговата сестра Натали бяха позорно изгонени от сватбата на Рууни с Колийн миналата година заради вандалски акт с новичкото Порше на булката. В последните три месеца огнената двойка се снима в документален филм, който съвсем скоро ще бъде излъчен по телевизията. Натали на свой ред призна, че мечтае да стане горда собственичка на най-големия силиконов бюст на Острова и заминава на поредната операция в Испания.