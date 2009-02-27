Пълната програма на пролетния дял от първенството

Първенство на България, програма за пролетния дял на първенството в А група: Купа България - четвъртфинали: 4 март (сряда) Вихрен - Левски 14.00 БНТ Ботев (Криводол)- Миньор (Пк)14.30 ЦСКА - Пирин-Благоевград 16.00 РингТВ Несебър - Литекс 14.30 16-и кръг - 15.30: 6 март (петък) Локомотив (Пд) - Сливен РингТВ 7 март (събота) Беласица - ЦСКА БНТ Локомотив (Мз) - Спартак 13.00 ТВ2 Черноморец - Ботев 19.00 РингТВ 8 март (неделя) Черно море - Пирин-Бл Левски - Вихрен 19.30 ТВ2 Локомотив (Сф)- Миньор 13.00 РингТВ 9 март (понеделник) Литекс - Славия 19.00 РингТВ 17-и кръг - 15.30 13 март (петък) Пирин-Бл - Локомотив (Сф) РингТВ 14 март (събота) Ботев - Левски 13.00 ТВ2 Славия - Локомотив (Мз) Спартак - Беласица ЦСКА - Сливен БНТ 15 март (неделя) Вихрен - Черно море 13.00 РингТВ Черноморец - Локомотив (Пд) 19.30 ТВ2 16 март (понеделник) Миньор - Литекс РингТВ 18-и кръг - 15.30 17 март (вторник) Беласица - Славия РингТВ 18 март (сряда) Локомотив (Пд) - ЦСКА 13.00 ТВ2 Черно море - Ботев Локомотив (Сф) - Вихрен Сливен - Спартак Левски - Черноморец БНТ 19 март (четвъртък) Локомотив (Мз) - Миньор РингТВ Литекс - Пирин-Благоевград 19.30 ТВ2 19-и кръг - 15.30 21 март (събота) Славия - Сливен 13.00 ТВ2 Спартак - ЦСКА БНТ Черноморец - Черно море 19.00 РингТВ 22 март (неделя) Вихрен - Литекс 13.00 РингТВ Левски - Локомотив (Пд) 19.30 ТВ2 23 март (понеделник) Пирин-Бл - Локомотив (Мз) Ботев - Локомотив (Сф) 16.00 РингТВ Миньор - Беласица 28 март (събота) Ирландия - България (световна квалификация) 1 април (сряда) България - Кипър (световна квалификация) 20-и кръг - 17.00 3 април (петък) Локомотив (Пд) - Спартак 16.00 РингТВ 4 април (събота) Локомотив (Сф) - Черноморец 13.00 ТВ2 Черно море - Левски 16.30 БНТ Локомотив (Мз) - Вихрен Литекс - Ботев 19.00 РингТВ 5 април (неделя) Беласица - Пирин-Благоевград13.00 РингТВ ЦСКА - Славия 19.30 ТВ2 6 април (понеделник) Сливен - Миньор 16.00 РингТВ 21-и кръг - 17.00 10 април (петък) Вихрен - Беласица 16.00 РингТВ 11 април (събота) Миньор - ЦСКА 13.00 ТВ2 Левски - Локомотив (Сф) 15.00 БНТ Славия - Спартак Ботев - Локомотив (Мз) 12 април (неделя) Пирин-Благоевград - Сливен 13.00 РингТВ Черноморец - Литекс 19.30 ТВ2 13 април (понеделник)Черно море - Локомотив (Пд) 16.00 РингТВ 22-и кръг - 17.00 17 април (петък) Локомотив (Пд) - Славия 16.00 РингТВ Литекс - Левски 18.00 БНТ 18 април (събота) Локомотив (Сф) - Черно море 13.00 ТВ2 Сливен - Вихрен 16.00 РингТВ Беласица - Ботев Спартак - Миньор ЦСКА - Пирин-Благоевград 19.00 РингТВ 20 април (понеделник)Локомотив (Мз) - Черноморец 16.00 РингТВ 23-и кръг- 17.00 21 април (вторник) Миньор- Славия 16.00 РингТВ 22 април (сряда) Локомотив (Сф)- Локомотив (Пд) 13.00 ТВ 2 Черно море- Литекс БНТ Пирин-Благоевград- Спартак Вихрен- ЦСКА 15.00 РингТВ 23 април (четвъртък) Ботев- Сливен 16.00 РингТВ Черноморец- Беласица Левски- Локомотив (Мз) 19.30 ТВ 2 24-и кръг - 17.00 25 април (събота)Славия-Пирин-Благоевград 13.00 РингТВ Локомотив (Пд)- Миньор (Пк) 16.00 РингТВ Спартак (Варна)- Вихрен Литекс- Локомотив (Сф) 18.00 БНТ 26 април (неделя)Беласица- Левски 13.00 РингТВ ЦСКА- Ботев 19.30 ТВ 2 27 април (понеделник)Сливен- Черноморец 16.00 РингТв Локомотив (Мз)- Черно море 29 април (сряда): Купа на България- полуфинали 25-и кръг- 18.00 1 май (петък) Черно море- Беласица 16.00 РингТВ 2 май (събота) Вихрен- Славия 13.00 ТВ 2 Черноморец- ЦСКА БНТ Пирин-Благоевград- Миньор Литекс- Локомотив (Пд) 20.00 РингТВ 3 май (неделя) Локомотив (Сф)- Локомотив (Мз) 13.00 РингТВ Левски- Сливен 19.30 ТВ 2 4 май (понеделник) Ботев- Спартак 16.00 РингТВ 26-и кръг- 18.00 8 май (петък) Славия- Ботев 16.00 Ринг ТВ 9 май (събота) Локомотив (Мз)- Литекс 13.00 ТВ 2 ЦСКА- Левски 17.45 БНТ Спартак- Черноморец 10 май (неделя) Беласица- Локомотив (Сф) 13.00 РингТВ Сливен- Черно море 16.30 ТВ 2 Миньор- Вихрен 11 май (понеделник) Локомотив (Пд)- Пирин-Блгр 16.00 Ринг ТВ 27-и кръг- 18.00 15 май (петък) Литекс- Беласица 19.00 РингТВ 16 май (събота)Локомотив (Сф)- Сливен 13.00 ТВ2 Черно море- ЦСКА БНТ Локомотив (Мз)- Локомотив (Пд) Черноморец- Славия 20.00 РингТВ 17 май (неделя)Ботев- Миньор 13.00 РингТВ Левски- Спартак 19.30 ТВ 2 18 май (четвъртък)Вихрен- Пирин-Благоевград 16.00 РингТВ 28-и кръг- 18.00 23 май (събота) Локомотив (Пд)- Вихрен Пирин-Благоевград- Ботев Миньор- Черноморец Славия- Левски Спартак- Черно море ЦСКА- Локомотив (Сф) БНТ Сливен- Литекс Беласица- Локомотив (Мз) 27 май (сряда): Купа на България- финал 29-и кръг- 17.45 31 май (неделя) Беласица- Локомотив (Пд) Локомотив (Мз)- Сливен Литекс- ЦСКА БНТ Локомотив (Сф)- Спартак Черно море- Славия Левски- Миньор Черноморец- Пирин-Благоевград Ботев- Вихрен 6 юни (събота): Световна квалификация България- Република Ирландия 30-и кръг- 18.00 13 юни (събота) Локомотив (Пд)- Ботев Вихрен- Черноморец Пирин-Благоевград- Левски БНТ Миньор- Черно море Славия- Локомотив (Сф) Спартак- Литекс ЦСКА- Локомотив (Мз) Сливен- Беласица * забележка: БФС си запазна правото на промени в програмата, съобразно предаванията по телевизията.

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