Пълната програма на пролетния дял от първенството

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Красавицата на ЦСКА захвърли бански и задръжки (снимки)
Красавицата на ЦСКА Анна Виткова не остави много много на мъжкото въображение. Русокосата волейболистка е на почивка на морето и зарадва феновете си с цяла серия разголени снимки. На една от тях горнището на ...Виж още
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БГ Футбол
Първенство на България, програма за пролетния дял на
първенството в А група:
Купа България - четвъртфинали:
4 март (сряда) Вихрен - Левски 14.00 БНТ
Ботев (Криводол)- Миньор (Пк)14.30
ЦСКА - Пирин-Благоевград 16.00 РингТВ
Несебър - Литекс 14.30
16-и кръг - 15.30:
6 март (петък) Локомотив (Пд) - Сливен РингТВ
7 март (събота) Беласица - ЦСКА БНТ
Локомотив (Мз) - Спартак 13.00 ТВ2
Черноморец - Ботев 19.00 РингТВ
8 март (неделя) Черно море - Пирин-Бл
Левски - Вихрен 19.30 ТВ2
Локомотив (Сф)- Миньор 13.00 РингТВ
9 март (понеделник) Литекс - Славия 19.00 РингТВ
17-и кръг - 15.30
13 март (петък) Пирин-Бл - Локомотив (Сф) РингТВ
14 март (събота) Ботев - Левски 13.00 ТВ2
Славия - Локомотив (Мз)
Спартак - Беласица
ЦСКА - Сливен БНТ
15 март (неделя) Вихрен - Черно море 13.00 РингТВ
Черноморец - Локомотив (Пд) 19.30 ТВ2
16 март (понеделник) Миньор - Литекс РингТВ
18-и кръг - 15.30
17 март (вторник) Беласица - Славия РингТВ
18 март (сряда) Локомотив (Пд) - ЦСКА 13.00 ТВ2
Черно море - Ботев
Локомотив (Сф) - Вихрен
Сливен - Спартак
Левски - Черноморец БНТ
19 март (четвъртък) Локомотив (Мз) - Миньор РингТВ
Литекс - Пирин-Благоевград 19.30 ТВ2
19-и кръг - 15.30
21 март (събота) Славия - Сливен 13.00 ТВ2
Спартак - ЦСКА БНТ
Черноморец - Черно море 19.00 РингТВ
22 март (неделя) Вихрен - Литекс 13.00 РингТВ
Левски - Локомотив (Пд) 19.30 ТВ2
23 март (понеделник) Пирин-Бл - Локомотив (Мз)
Ботев - Локомотив (Сф) 16.00 РингТВ
Миньор - Беласица
28 март (събота) Ирландия - България (световна квалификация)
1 април (сряда) България - Кипър (световна квалификация)
20-и кръг - 17.00
3 април (петък) Локомотив (Пд) - Спартак 16.00 РингТВ
4 април (събота) Локомотив (Сф) - Черноморец 13.00 ТВ2
Черно море - Левски 16.30 БНТ
Локомотив (Мз) - Вихрен
Литекс - Ботев 19.00 РингТВ
5 април (неделя) Беласица - Пирин-Благоевград13.00 РингТВ
ЦСКА - Славия 19.30 ТВ2
6 април (понеделник) Сливен - Миньор 16.00 РингТВ
21-и кръг - 17.00
10 април (петък) Вихрен - Беласица 16.00 РингТВ
11 април (събота) Миньор - ЦСКА 13.00 ТВ2
Левски - Локомотив (Сф) 15.00 БНТ
Славия - Спартак
Ботев - Локомотив (Мз)
12 април (неделя) Пирин-Благоевград - Сливен 13.00 РингТВ
Черноморец - Литекс 19.30 ТВ2
13 април (понеделник)Черно море - Локомотив (Пд) 16.00 РингТВ
22-и кръг - 17.00
17 април (петък) Локомотив (Пд) - Славия 16.00 РингТВ
Литекс - Левски 18.00 БНТ
18 април (събота) Локомотив (Сф) - Черно море 13.00 ТВ2
Сливен - Вихрен 16.00 РингТВ
Беласица - Ботев
Спартак - Миньор
ЦСКА - Пирин-Благоевград 19.00 РингТВ
20 април (понеделник)Локомотив (Мз) - Черноморец 16.00 РингТВ
23-и кръг- 17.00
21 април (вторник) Миньор- Славия 16.00 РингТВ
22 април (сряда) Локомотив (Сф)- Локомотив (Пд) 13.00 ТВ 2
Черно море- Литекс БНТ
Пирин-Благоевград- Спартак
Вихрен- ЦСКА 15.00 РингТВ
23 април (четвъртък) Ботев- Сливен 16.00 РингТВ
Черноморец- Беласица
Левски- Локомотив (Мз) 19.30 ТВ 2
24-и кръг - 17.00
25 април (събота)Славия-Пирин-Благоевград 13.00 РингТВ
Локомотив (Пд)- Миньор (Пк) 16.00 РингТВ
Спартак (Варна)- Вихрен
Литекс- Локомотив (Сф) 18.00 БНТ
26 април (неделя)Беласица- Левски 13.00 РингТВ
ЦСКА- Ботев 19.30 ТВ 2
27 април (понеделник)Сливен- Черноморец 16.00 РингТв
Локомотив (Мз)- Черно море
29 април (сряда): Купа на България- полуфинали
25-и кръг- 18.00
1 май (петък) Черно море- Беласица 16.00 РингТВ
2 май (събота) Вихрен- Славия 13.00 ТВ 2
Черноморец- ЦСКА БНТ
Пирин-Благоевград- Миньор
Литекс- Локомотив (Пд) 20.00 РингТВ
3 май (неделя) Локомотив (Сф)- Локомотив (Мз) 13.00 РингТВ
Левски- Сливен 19.30 ТВ 2
4 май (понеделник) Ботев- Спартак 16.00 РингТВ
26-и кръг- 18.00
8 май (петък) Славия- Ботев 16.00 Ринг ТВ
9 май (събота) Локомотив (Мз)- Литекс 13.00 ТВ 2
ЦСКА- Левски 17.45 БНТ
Спартак- Черноморец
10 май (неделя) Беласица- Локомотив (Сф) 13.00 РингТВ
Сливен- Черно море 16.30 ТВ 2
Миньор- Вихрен
11 май (понеделник) Локомотив (Пд)- Пирин-Блгр 16.00 Ринг ТВ
27-и кръг- 18.00
15 май (петък) Литекс- Беласица 19.00 РингТВ
16 май (събота)Локомотив (Сф)- Сливен 13.00 ТВ2
Черно море- ЦСКА БНТ
Локомотив (Мз)- Локомотив (Пд)
Черноморец- Славия 20.00 РингТВ
17 май (неделя)Ботев- Миньор 13.00 РингТВ
Левски- Спартак 19.30 ТВ 2
18 май (четвъртък)Вихрен- Пирин-Благоевград 16.00 РингТВ
28-и кръг- 18.00
23 май (събота) Локомотив (Пд)- Вихрен
Пирин-Благоевград- Ботев
Миньор- Черноморец
Славия- Левски
Спартак- Черно море
ЦСКА- Локомотив (Сф) БНТ
Сливен- Литекс
Беласица- Локомотив (Мз)
27 май (сряда): Купа на България- финал
29-и кръг- 17.45
31 май (неделя) Беласица- Локомотив (Пд)
Локомотив (Мз)- Сливен
Литекс- ЦСКА БНТ
Локомотив (Сф)- Спартак
Черно море- Славия
Левски- Миньор
Черноморец- Пирин-Благоевград
Ботев- Вихрен
6 юни (събота): Световна квалификация България- Република
Ирландия
30-и кръг- 18.00
13 юни (събота) Локомотив (Пд)- Ботев
Вихрен- Черноморец
Пирин-Благоевград- Левски БНТ
Миньор- Черно море
Славия- Локомотив (Сф)
Спартак- Литекс
ЦСКА- Локомотив (Мз)
Сливен- Беласица
* забележка: БФС си запазна правото на промени в програмата,
съобразно предаванията по телевизията.
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