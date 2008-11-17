Парите, които спечелиха българските олимпийци от Пекин 2008

На официална церемония в Националната художествена галерия председателят на ДАМС Весела Лечева награди днес с парични премии на обща стойност 2 883 000 лева олимпийските призьори от Пекин 2008 година. Средствата са осигурени от Държавната агенция за младежта и спорта.

Разпределението на паричните премии на олимпийските призьори и техните треньорски ръководства е следното:



НАГРАДИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 08-24.08.2008г. Пекин, Китай



1. БФ Художествена гимнастика

Състезатели:

1. Зорница Маринова V м. многобой 28 000 лв.

2. Йоанна Танчева V м. многобой 28 000 лв.

3. Татяна Тонгова V м. многобой 28 000 лв.

4. Йолита Манолова V м. многобой 28 000 лв.

5. Цвета Кусева V м. многобой 28 000 лв.

6. Мая Пауновска V м. многобой 28 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Илиана Сиракова Главен треньор 29 400 лв

2. Адриана Дунавска Старши треньор 29 400 лв

3. Мариела Пашалиева Пом. треньор 23 520 лв

4. Д-р Маца Панева Лекар 4 704 лв

5. Стефан Стефанов Хореограф 7 056 лв

6. Надежда Луджева Масажист 4 116 лв

7. Мария Гигова Методист ОП 11 760 лв

8. Деспа Кателиева Методист НО 4 116 лв

9. Петрунка Янева НПЛ 1 764 лв

10. Венцислав Николов НПЛ 1 764 лв



2. БФ Плувни спортове

Състезатели:

1. Петър Стойчев 10 км. VІ място 30 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Красимир Туманов Личен треньор 13 650 лв

2. Веселин Суров Главен треньор 4 200 лв

3. Петър Петков Пом. треньор 3 150 лв



3. БФ Спортна стрелба

Състезатели:

1. Таню Киряков 50 м пистолет VІ място 30 000 лв.

2. Мария Гроздева 25 м пистолет V място 40 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Валери Григоров Личен треньор МГ 19 600 лв

2. Иван Мандов Личен треньор 14 700 лв

3. Димитър Тодоров Психолог 4 900 лв

4. Димитър Спасов Оръжейник 4 900 лв

5. Балю Балев Лекар 4 900 лв



4. БФ Кану-каяк

Състезатели:

1. Аднан Алиев С2 – 500м VІІ място 14 000 лв.

2. Деян Георгиев С2 – 500м VІІ място 14 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Филип Духовников НПЛ 9 800 лв

2. Камен Куцев Треньор 9 800 лв



5. БФ Борба



Състезатели борба класически стил:

1. Армен Назарян Кат. 60 кг. VІІ място 20 000 лв.

2. Николай Гергов Кат. 66 кг. V място 40 000 лв.

3. Явор Янакиев Кат. 74 кг. ІІІ място 100 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Братан Ценов Старши треньор 26 460 лв.

2. Стоян Добрев Помощник треньор 20 800 лв.

3. Ненчо Ненчев Помощник треньор 20 940 лв.

4. Стефан Георгиев Помощник треньор 18 140 лв.

5. Д-р Стефан Стругаров Лекар 18 440 лв.

6. Станчо Станчев Масажист 9 900 лв.

7. Стефан Стоев Личен треньор АН 490 лв.

8. Благой Данов Първи треньор НГ 980 лв.

9. Петър Петров Първи треньор ЯЯ 2 800 лв.

10. Рашко Романов НПЛ 3 050 лв.



Състезатели борба свободен стил:

1. Радослав Великов Кат. 55 кг. ІІІ място 100 000 лв.

2. Кирил Терзиев Кат. 74 кг. ІІІ място 100 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Иван Цонов Старши треньор 54 400 лв.

2. Симеон Щерев Помощник треньор 38 400 лв.

3. Тодор Енчев Помощник треньор 9 600 лв.

4. Петър Касабов Помощник треньор 9 600 лв.

5. Валентин Гецов Помощник треньор 8 000 лв.

6. Д-р Стоян Димитров Лекар 14 400 лв.

7. Ради Радев Масажист 12 800 лв.

8. Лако Лаков Първи треньор РВ 3 200 лв.

9. Георги Стоичков Личен треньор РВ 3 200 лв.

10. Венцислав Полизоев Първи треньор КТ 3 200 лв.

11. Ангел Гочев Личен треньор КТ 3 200 лв.



Състезатели борба свободен стил жени:

1. Станка Златева Кат. 72 кг. ІІ място 120 000 лв.

2.Елина Васева Кат. 63 кг. VІІ място 20 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Симеон Щерев Старши треньор 57 600 лв.

2. Д-р Стоян Димитров Лекар 13 270 лв.

3. Ради Радев Масажист 11 520 лв.

4. Демир Демирев Първи треньор СЗ 15 360 лв.

5. Георги Станев Личен треньор ЕВ 8 400 лв.

6. Екатерина Атанасова Масажист 1 750 лв.

7. Илиана Селничка Първи треньор ЕВ 2 100 лв.



6. БФ Гимнастика

Състезатели:

1. Йордан Йовчев халки VІІІ място 10 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Милко Танкушев Старши треньор НО 1 750 лв

2. Иван Славчев Личен треньор 4 340 лв

3. Христо Иванов Масажист 490 лв

4. Д-р Борис Кротев Лекар 280 лв

5. Дамян Игнатов НПЛ 140 лв



7. БФ Гребане

Състезатели:

1. Румяна Нейкова Скиф 1х І място 140 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Свилен Нейков Треньор 99 800 лв

2. Верка Алексиева Треньор 1 200 лв

3. Петко Аргиров Треньор 2 000 лв

4. Венелин Стефанов Масажист 6 000 лв

5. Небесна Бояджиева Лекар 3 000 лв



8. БФ Волейбол

Състезатели:

1. Пламен Константинов V място 26 460 лв.

2. Андрей Жеков V място 26 460 лв.

3. Матей Казийски V място 26 460 лв.

4. Евгени Иванов V място 26 460 лв.

5. Теодор Салпаров V място 26 460 лв.

6. Христо Цветанов V място 26 460 лв.

7. Владимир Николов V място 26 460 лв.

8. Тодор Алексиев V място 26 460 лв.

9. Красимир Гайдарски V място 17 640 лв.

10. Боян Йорданов V място 17 640 лв.

11. Костадин Стойков V място 17 640 лв.

12. Николай Николов V място 9 800 лв.

13. Иван Станев V място 9 800 лв.

14. Иван Тасев V място 9 800 лв.



Треньорско ръководство:

1. Мартин Стоев Старши треньор 65 000 лв

2. Владислав Тодоров Пом. треньор 45 000 лв

3. Динко Захариев Лекар 27 500 лв

4. Искрен Искрев Масажист 17 500 лв

5. Симеон Миланов Масажист 2 900 лв

6. Фабио Сорти Статистик 10 000 лв

7. Илиан Казийски Пом. треньор 12 900 лв

8. Найден Найденов Пом. треньор 12 500 лв

9. Евгени Генчев Пом. треньор 12 500 лв



9. Българска параолимпийска асоциация

Състезатели:

1. Стела Енева Мятане на диск ІІ място 120 000 лв.

Тласкане на гюле ІV място 50 000 лв.

2. Даниела Тодорова Хвърляне на копие ІІІ място 100 000 лв.

3. Иванка Колева Тласкане на гюле VІ място 30 000 лв.

Хвърляне на копие VІІІ място 10 000 лв.

4. Мустафа Юсеинов Мятане на диск VІ място 30 000 лв.

5. Радослав Златанов 100м гладко бягане VІ място 30 000 лв.

6. Дечко Овчаров Хвърляне на копие VІІ място 20 000 лв.

Мятане на диск VІІ място 20 000 лв.



Треньорско ръководство:

1. Георги Гулев Треньор на СЕ 101 970 лв.

2. Радостин Тодоров Треньор на ДТ 78 795 лв.

3. Божидара Гулева Треньор на МЮ и ДО 33 990 лв.

4. Георги Сакеларов Треньор на ИК 13 905 лв.

5. Георги Недев Треньор на РЗ 13 905 лв.

6. Илия Коцев Старши треньор 29 355 лв.

7. Снежана Латева НПЛ 20 085 лв.

8. Д-р Първан Първанов Лекар 13 905 лв.

9. Виолета Борисова Рехабилитатор 3 090 лв.

