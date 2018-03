Марадона към Тевес - Измести Бербатов, или се махай от Ман Юнайтед

Европейски футбол

Новият национален селекционер на Аржентина и бивша футболна икона Диего Марадона е заявил категорично на Карлос Тевес, че 24-годишният нападател трябва да играе редовно в клубния си тим, за да не отпадне от селекцията на родината си. Именно това е причината Тевес да се притеснява за бъдещето си в Манчестър Юнайтед. Според седмичника "News of the World" заплашителното послание на Марадона към Тевес е дошло преди седмица, когато двамата са се срещнали малко, след като Божията ръка бе назначен на поста на националния отбор на Аржентина. По-късно Марадона сподели, че е нормално Тевес да не играе във всеки мач на Манчестър Юнайтед, след като трябва да се конкурира с "гениалните Димитър Бербатов и Уейн Рууни".



Именно желанието на Тевес да е титуляр в клуба си привлича интереса на Реал (Мадрид) към него. От испанския гранд обаче вече пренасочиха вниманието си към други футболисти като Ернан Креспо, Диего Милито и Клаас ян Хунтелаар. Въпреки това за подписа на Тевес не липсват кандидати като според "News of the World" градският съперник Манчестър Сити също е готов да се включи в борбата за струващия 32 милиона английски лири стрелец.