Йордан Минев: Не обичам да ми дават акъл

28-годишният футболист на Ботев Йордан Минев бе повикан за контролата на националния тим със Сърбия в сряда. За качествата на играча се знае достатъчно, но за личните му предпочитания - почти нищо. "7 дни спорт" го притисна "До стената", за да разбере повече.

1. Кой е най-големият ви порок?

- Честата смяна на автомобилите.

2. Оценете уменията си в леглото по десетобалната система.

- Все пак съм българин, а ние сме известни с половата си мощ.

3.Бихте ли се подложили на пълна промяна?

- Не.

4. Какво помните от ученическите си години?

- Многото отсъствия от училище. Постоянно бягах от час, за да играя футбол.

5. Най-лудото нещо, което сте готов да направите за една жена?

- За моята съпруга съм готов да направя всичко.

6. Глория или Ивет Лалова?

- Ивет Лалова, защото се занимава със спорт като мен.

7. Какво предпочитате - боксерки или слирове?

- Боксерки.

8. Ставате ли са лидер?

- Мисля, че ставам.

9. Коя е най-съблазнителната част на жените?

- Лицето, най-важното е да има чар

10. Има ли човек когото обичате повече от себе си?

- Съпругата и детето си ги обичам повече от живота си.

11. Какво правите, за да ви забележат?

- Нищо не правя, но съдиите ме забелязват постоянно.

12. Приемливо ли е един мъж да гледа футбол в женска компания?

- Футбол трябва да се гледа в мъжка компания, за да може да кряскаме на воля.

13. На какво ви научи вашата баба?

- Баба ми и дядо ми са ме учили да помагам на хората винаги когато мога.

14. Коя е най-великата песен за всички времена?

- We are the champions. Все още хитът на Куин не е пускан специално за отборите, в които съм играл, но се надявам скоро и това да стане.

15. Последният филм, който сте гледали?

- "Ушу" с Джет Лий. Обичам да гледам екшън комедии с Джеки Чан и Джет Лий. От много време не ходя на кино, за да съм заедно с малкия вкъщи, но гледаме филмите на DVD. Обичам да прекарвам много време със семейството си.

16. Знаете ли колко килограма точно тежите? Пазите ли диети?

- Не пазя диети, не се лишавам от нищо, но въпреки това от три години седя на 62 килограма.

17. Най-глупавият съвет, който сте получавали?

- Дразня се, когато хора, които не са се събличали по физическо, ми дават акъл за футбол, а те не са малко.

18. Каква е тактиката ви, когато сте влюбен?

- Влюбвал съм се веднъж, и то завинаги а тактиката ми беше мъгла.

19. Кое шоу е по-интересно - на Слави или на Азис?

- Слави прави по-забавно шоу.

20. Защо е различно отношението към гейовете и лесбийките?

- Всеки сам избира какъв да е. Щом са избрали този път, значи не ги интересува хорското мнение. Отношението според мен е различно, защото подобни взаимоотношения са отврат.

21. Мъжете или жените са по-големи клюкари?

- Жените. Те открай време са си клюкарки. Иначе в днешни дни всеки говори нещо за всеки.

22. Възможно ли е да забогатееш честно и как?

- Според мен е възможно чрез спорта.

23. Кой е най-красивият град в България?

- Пловдив - чист и подреден град, който може да ти предложи всичко.

24. Бихте ли емигрирали и защо?

- Не, никога. България е моята родина и искам да живея тук.

25. Какъв е алкохолният ви рекорд?

- Преди доста години се бях напил с две големи ракии и се наложи да ме носят. Това ме отказа от алкохола.

На майтап:

- Какво ще направите, ако видите застрашено от изчезване животно да яде застрашено от изчезване растение?

- Ще го оставя да се наяде.

- Щом любовта е сляпа, защо еротичното бельо е толкова популярно?

- Защото е секси и вдига адреналина.

- Американците хвърлят ориз на сватбите, а азиатците?

- Трябва да ги питате. Като ме поканят на азиатска сватба, ще видя.

- Как са се озовали по местата си табелите с надпис "Не гази тревата!"?

- Първо са забили табелите, след това тревата е поникнала.

- Щом за тефлона не залепва нищо, как тефлонът залепва за тигана?

- Нямам идея.

- Диетичната кола-кола води ли до отслабване?

- Не знам, аз не пия такава кола.

- Каква е скоростта на тъмнината?

- Същата като тази на светлината.

- Ако денонощните магазини са отворени 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, защо имат ключалки на вратите?

- Защото, като им се приходи по нужда, заключват.

- Защо, когато мъж говори мръсотии на жена, е сексуална обида, а когато жена говори мръсотии на мъж, е 12 имп. на минута?

- По първия въпрос зависи от това дали жената обича да й говорят мръсотии, или не. По принцип няма срамна работа, трябва да има хора за всичко.

- Може ли да си насаме с още някого?

- Не може.