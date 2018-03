Електронни спортове Ozone Gamefest 2008 завърши с успех 14 ноември 2008 | 17:54 0 0 0 0 2 Ozone Gamefest 2008 завърши с успех. Най-голямото гейм събитие за годината Ozone Gamefest 2008 отмина оставяйки море от положителни емоции във всички, които присъстваха или гледаха специалното излъчване на живо пред своите компютри. Разбира се, гвоздеят в програмата и най-очакваното събитие на вечерта бе раздаването на копията от втория експанжън на World of Warcraf - Wrath of the Lich King. Времето до заветния миг обаче бе запълнено с наелектризиращи събития от организаторите ESL България и Ozone.bg. Започна се с мач от българските Counter Strike Про Серии между двата най-добри отбора в момента - iNNERFiRE и Above The Rest. В зрелищен двубой iNNERFiRE доказаха, че продължават да доминират на родната сцена и успяха да приковат погледите дори и на закоравелите WoW фенове. Освен да наблюдават Counter Strike срещата всички присъстващи имаха възможността да вземат участие в томболите с награди, осигурени от HP, Playstation България, Мегалан и Imperia Online. Премиера направи и най-новата игра за Playstation 3 - MotorStorm: Pasific Rift, като всеки можеше да тества нея и някои други от най-новите конзолни заглавия на няколкото Xbox 360 и Playstation 3 платформи със свободен достъп за всеки. Уникалното чудо на вечерта обаче се оказа първият турнир по World of Warcraft за България. Шест от най-добрите отбори, поканени специално за турнира, се изправиха един срещу друг за да премерят сили в битката за титлата. За удоволствие на зрителите всички участници показаха завидни умения, но в крайна сметка победители излязоха момчетата от iNNERFiRE WoW. Събитието бе уникално не само за нашите географски ширини, а и изобщо за целия свят, защото единствено на Ozone Gamefest 2008 имаше турнир предхождащ самото раздаване на Wrath of the Lich King. Битките в World of Warcraft вдигнаха адреналина и на представителите на медиите и те смело се хвърлиха в битка с хладно оръжие на импровизирания Soulcalibur 4. Атмосферата, емоциите, публиката и забавлението доказаха, че гейминга в България върви напред и наред с това, че феновете на дигиталните развлечения никак не са скучни. 0 0 0 0 2 ESL Прочетена 2805 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

