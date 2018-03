Пау Гасол и Саша Вуячич водят радиопредаване

Мощното крило на Лос Анджелис Лейкърс Пау Гасол и словенският гард на тима Саша Вуячич са неразделни напоследък и по тази причина получиха интересно предложение. Двамата баскетболисти на "Езерняците" ще водят едночасово предаване по една от местните радиостанции в Лос Анджелис на 21 декември, съобщи "Марка". Името на програмата е "My Тurn" и обикновено в нея взимат участие известни личности от музикалния свят, които се правят на диджеи, пускайки своите любими парчета. Гасол вече оповести, че неговите фаворити, които ще се завъртят в ефир са "Losing My Religion" на REM, "One" на U2 и "Somewhere Only We Know" на Keane.

Вуячич и Гасол ще бъдат първите спортисти, които ще гостуват в популярното предаване. В него са присъствали изпълнители като Beck, The Pretenders, както и китаристът на Rage Against the Machine Том Морело.

снимка: www.cnnsi.com