Електронни спортове Пускане на WoW: Wrath of the Lich King 13 ноември 2008 | 14:17 0 0 0 0 0 Днес е официалната дата за пускане на пазара на Wrath of the Lich King вторият експенжън към най-играното MMORPG World of Warcraft. Ясно е че за такова заглавие се организират винаги рилийзи в полунощ. Снощи в 00:00 независимо от това кой къде е и в кой часова зона е, е имал възможността да се добере по-рано до така чаканото допълнение. Заразата WoW е била по-улиците на Лондон в лицето на 2500 чакащи играта да бъде пусната. В меката на гейминга Сан Франциско пред един от многото местни магазини за игри е имало около 500 човека, но за учудване само десетина човека са били в костюми. Докато са чакали пускането на Wrath of the Lich King феновете са използвали времето до полунощ в това да се забавляват с боди пейнтинг, томболи, създаване на ледени скулптури и хита на вечерта турнир по танци. Полицията е трябвало да се намеси след като хора живеещи близо до магазина са се оплакали от това, че шумът бил изключително висок. Двама полицаи са останали до края на вечерта да наблюдават протичането на събитията. Очаквайте новини около това как премина и българското среднощно пускане на Wrath of the Lich King. 0 0 0 0 0

