Нейли Каселиас е шампион на 2008 PokerNews Cup Австралия 21 октомври 2008



Гледайте Финалната маса от Главното Събитие на 2008 PokerNews Cup Австралия!



Разпределението на играчите по местата им, както и техния брой чипове, може да видите по-долу, като David Gorr беше водач в началото на играта:



Място 1: Тим Хийт - 566,000

Място 2: Дейвид Гор - 1,616,000

Място 3: Джеймс Броом - 551,000

Място 4: Дейвид Лий - 503,000

Място 5: Нейли Каселиас - 1,530,000

Място 6: Грант Леви - 574,000

Място 7: Кенет Дам - 384,000

Място 8: Мартин Комер - 1,333,000

Място 9: Рей Шукар - 1,152,000



Тук може да видите всички снимки от 2008 PokerNews Cup.



В началото играта бе предпазлива, като никой от играчите не искаше да направи ранна грешка. След няколко орбити на финала, Джеймс Броом вкара малкото си чипове в средата и Грант Леви му плати. Броом обърна и имаше „живи" карти, срещу Леви с . Леви хвана чифт на флопа , а търнът и ривъра не донесоха помощ за Броом, след което про играчът от Мелбърн се присъедини към публиката, отпадайки девети ($12,000).



Леви не издържа много след това, като шампионът от APPT Сидни отпадна осми ($16,400). Леви влезе all in преди флопа от cutoff позиция с и се срещна с чифта Аса на Рей Шукар, който бе на големия блайнд. На флопа нямаше помощ за Леви и той се нуждаеше от две помощни карти на търна и ривъра. на търна обаче сложи край на надеждите му, а ривърът беше , като с това приключи второто поред участие на Леви във финална маса от Главно Събитие.



Дейвид Гор водеше в началото, но след няколко ранни ръце той позагуби чипове и накрая отпадна от бъдещия шампион Нейли Каселиас, на седмо място ($24,600). Каселиас направи голям рейз от UTG и Гор дълго размишлява преди да плати, с почти всичките си чипове. Флопът беше и Каселиас заложи, за да вкара Гор all in. Gorr плати с , но Каселиас обърна на масата . Гор не може да хване Асо до ривъра, като другите карти бяха и турнирът за него приключи.



След това, Тим Хийт отпадна на шесто място, когато се сблъска с Рей Шукар. Шукар рейзна преди флопа с и Хийт влезе all in с . Шукар плати, а флопът пропусна и двамата играчи . Търнът беше и отново не помогна на никой, но ривърът беше ужасяващ за Хийт , като и двамата играчи имаха стрейт, но Шукар бе с по-силния и отстрани Хийт, който спечели $32,800.



Мартин Комер приключи на пето място, когато не можа да надвие Нейли Каселиас в една последна голяма ръка. Каселиас рейзна от бутона с и Комер заложи всичко с . Каселиас плати и двамата чакаха да видят картите на борда. Флопът пропусна Комер , оставяйки водачеството на Каселиас. На търнът и ривъра дойдоха седмици и те сложиха края на участието за Комер, който прибра $41,000 за представянето си в турнира.



Рей Шукар и Кенет Дам се сблъскаха за последно, когато Шукар заложи всичко, държейки , срещу префлоп рейза на Дам, който бързо му плати с и флопът дойде . Дам с A-K все още водеха, а на търна и на ривъра отстраниха Шукар на четвърто място ($49,200), докато Дам стана чип лидер в турнира, при трима оставащи играчи.



Дейвид Лий напусна, след като заложи всичко с чифт в ръка, срещу префлоп рейза на Нейли Каселиас. Каселиас дълго мисли, преди да плати с , доминирайки Лий с . Флопът остави Лий само с две карти, които можеха да му помогнат и на търна не бе една от тях. се появи на ривъра и Лий напусна на почетното трето място ($73,100), докато Каселиас и Кенет Дам се подготвяха за дълъг директен двубой.



Двамата играчи имаха почти равен на брой чипове, когато започна директният двубой и бе нужен почти час, преди Каселиас да отстрани опонента си и да вземе наградата за първо място от $250,000. В последната ръка Каселиас рейзна преди флопа с и Дам влезе all in с . Каселиас плати и флопът дойде повече от добър за Каселиас, като картите бяха . Дам бе останал с почти нищожни шансове, които пък напълно изчезнаха на търна , когато Каселиас направи своя непобедим фул-хаус и осигури второто място на Дам ($120,000). На ривъра се отвори незначителната и това сложи край на събитието.



