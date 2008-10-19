"Сливен" с отборния трофей в свободния стил при момчетата за купата на БФ Борба

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"Сливен" спечели отборния трофей в свободния стил на турнира при момчетата за купата на БФ Борба в Пловдив. Представителите на Сините камъни взеха лидерското място със 76 т., следвани от "Берое" (Стара Загора) с 55 т. и русенския "Юнак Локомотив" (53).
Призът за най-техничен получи победителят при 53-килограмовите Леон Сухов ("Берое", Ст. Загора), а за най-резултатен шампионът в кат. до 47 кг Сезгин Мустафов ("Олимпиец", Търговище).
Следват призьорите в отделните категории:
кат. 32 кг
1 Реджеб Чобанов („Юнак-„Локомотив”, Русе)
2 Емин Ислям („Юнак-Локомотив”, Русе )
3 Христо Георгиев („Левски”, Сф)
3 Николай Илиев („Ловеч”)
кат. 35 кг
1 Фикрет Бедри („Кубадън”, Лозница)
2 Синан Белбер („Берое”, Ст.Загора)
3 Дениз Мустаф („Кубадън”, Лозница)
3 Айхан Касим („Ангел Войвода”, Хасково)
кат. 38 кг
1 Георги Вангелов („Сливен”)
2 Радостин Иванов („Берое”, Ст.Загора)
3 Росен Атанасов („Борба и самбо”, Ямбол)
3 Мухамед Махмуд („Черноморец-св.борба”, Бс)
кат. 42 кг
1 Ахмед Али („Лютфи Ахмедов”, Разград)
2 Шюкри Салимов („Сливен”)
3 Мехмет Исмаил („Ангел Войвода”, Хасково)
3 Мехмед Чобанов („Юнак„Локомотив”, Русе)
кат. 47 кг
1 Сезгин Мустафов („Олимпиец”, Търговище)
2 Кольо Колев („Сливен”)
3 Богомил Коев („Дан Колов”, Севлиево)
3 Иван Чолаков („Берое”, Ст.Загора)
кат. 53 кг
1 Леон Сухов („Берое”)
2 Еркан Мусин („Юнак-„Локомотив”, Русе)
3 Махмут Сали („Кубадън”, Лозница)
3 Илмаз Тасим („Ангел Войвода”, Хасково)
кат. 59 кг
1 Октай Сали („Сливен”)
2 Мехмед Мехмедов („Кубадън”, Лозница)
3 Гюнай Салиев („Олимпиец”, Търговище)
3 Делян Георгиев („Сливен”)
кат. 66 кг
1 Христо Ицов („Локомотив”, Пд)
2 Здравко Добрев („Юнак-„Локомотив”, Русе)
3 Иса Хасан („Ангел Войвода”, Хасково)
3 Мирослав Милков („Черноморец”, Бургас)
кат. 73 кг
1 Тунджай Шабан („Олимпиец”, Търговище)
2 Хюсеин Ахмед („Черноморски сокол”, Варна)
3 Живко Драгиев („Казанлък”)
3 Живко Бакалов („Берое”, Ст.Загора)
кат. 85 кг
1 Дениз Ахмед „Черноморски сокол” Варна
2 Кристиян Янков „Сливен” Сливен
3 Ахмед Хаккъ „Кубадън” Лозница
3 Хасан Баки „Сливен” Сливен
кат. 85 кг
1 Дилявер Заид „Лютфи Ахмед” Разград
2 Дейвид Петров „Ловеч” Ловеч
3 Иван Русев „Берое” Ст.Загора
3 Стефан Цанков „Казанлък” Казанлък
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