"Сливен" с отборния трофей в свободния стил при момчетата за купата на БФ Борба

"Сливен" спечели отборния трофей в свободния стил на турнира при момчетата за купата на БФ Борба в Пловдив. Представителите на Сините камъни взеха лидерското място със 76 т., следвани от "Берое" (Стара Загора) с 55 т. и русенския "Юнак Локомотив" (53). Призът за най-техничен получи победителят при 53-килограмовите Леон Сухов ("Берое", Ст. Загора), а за най-резултатен шампионът в кат. до 47 кг Сезгин Мустафов ("Олимпиец", Търговище). Следват призьорите в отделните категории: кат. 32 кг 1 Реджеб Чобанов („Юнак-„Локомотив”, Русе) 2 Емин Ислям („Юнак-Локомотив”, Русе ) 3 Христо Георгиев („Левски”, Сф) 3 Николай Илиев („Ловеч”) кат. 35 кг 1 Фикрет Бедри („Кубадън”, Лозница) 2 Синан Белбер („Берое”, Ст.Загора) 3 Дениз Мустаф („Кубадън”, Лозница) 3 Айхан Касим („Ангел Войвода”, Хасково) кат. 38 кг 1 Георги Вангелов („Сливен”) 2 Радостин Иванов („Берое”, Ст.Загора) 3 Росен Атанасов („Борба и самбо”, Ямбол) 3 Мухамед Махмуд („Черноморец-св.борба”, Бс) кат. 42 кг 1 Ахмед Али („Лютфи Ахмедов”, Разград) 2 Шюкри Салимов („Сливен”) 3 Мехмет Исмаил („Ангел Войвода”, Хасково) 3 Мехмед Чобанов („Юнак„Локомотив”, Русе) кат. 47 кг 1 Сезгин Мустафов („Олимпиец”, Търговище) 2 Кольо Колев („Сливен”) 3 Богомил Коев („Дан Колов”, Севлиево) 3 Иван Чолаков („Берое”, Ст.Загора) кат. 53 кг 1 Леон Сухов („Берое”) 2 Еркан Мусин („Юнак-„Локомотив”, Русе) 3 Махмут Сали („Кубадън”, Лозница) 3 Илмаз Тасим („Ангел Войвода”, Хасково) кат. 59 кг 1 Октай Сали („Сливен”) 2 Мехмед Мехмедов („Кубадън”, Лозница) 3 Гюнай Салиев („Олимпиец”, Търговище) 3 Делян Георгиев („Сливен”) кат. 66 кг 1 Христо Ицов („Локомотив”, Пд) 2 Здравко Добрев („Юнак-„Локомотив”, Русе) 3 Иса Хасан („Ангел Войвода”, Хасково) 3 Мирослав Милков („Черноморец”, Бургас) кат. 73 кг 1 Тунджай Шабан („Олимпиец”, Търговище) 2 Хюсеин Ахмед („Черноморски сокол”, Варна) 3 Живко Драгиев („Казанлък”) 3 Живко Бакалов („Берое”, Ст.Загора) кат. 85 кг 1 Дениз Ахмед „Черноморски сокол” Варна 2 Кристиян Янков „Сливен” Сливен 3 Ахмед Хаккъ „Кубадън” Лозница 3 Хасан Баки „Сливен” Сливен кат. 85 кг 1 Дилявер Заид „Лютфи Ахмед” Разград 2 Дейвид Петров „Ловеч” Ловеч 3 Иван Русев „Берое” Ст.Загора 3 Стефан Цанков „Казанлък” Казанлък

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