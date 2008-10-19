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"Сливен" с отборния трофей в свободния стил при момчетата за купата на БФ Борба

19 октомври 2008 | 20:25
"Сливен" спечели отборния трофей в свободния стил на турнира при момчетата за купата на БФ Борба в Пловдив. Представителите на Сините камъни взеха лидерското място със 76 т., следвани от "Берое" (Стара Загора) с 55 т. и русенския "Юнак Локомотив" (53).

Призът за най-техничен получи победителят при 53-килограмовите Леон Сухов ("Берое", Ст. Загора), а за най-резултатен шампионът в кат. до 47 кг Сезгин Мустафов ("Олимпиец", Търговище).

Следват призьорите в отделните категории:
 кат. 32 кг      
 1 Реджеб Чобанов („Юнак-„Локомотив”, Русе)    
 2 Емин Ислям  („Юнак-Локомотив”, Русе )  
 3 Христо Георгиев („Левски”, Сф)     
 3 Николай Илиев („Ловеч”)     
 
 кат. 35 кг      
 1 Фикрет Бедри („Кубадън”, Лозница)     
 2 Синан Белбер („Берое”, Ст.Загора)    
 3 Дениз Мустаф („Кубадън”, Лозница)     
 3 Айхан Касим  („Ангел Войвода”, Хасково)     
       
  кат. 38 кг      
 1 Георги Вангелов („Сливен”)     
 2 Радостин Иванов („Берое”, Ст.Загора)     
 3 Росен Атанасов („Борба и самбо”, Ямбол)   
 3 Мухамед Махмуд („Черноморец-св.борба”, Бс)    
 
 кат. 42 кг      
 1 Ахмед Али  („Лютфи Ахмедов”, Разград)   
 2 Шюкри Салимов („Сливен”)
 3 Мехмет Исмаил („Ангел Войвода”, Хасково)
 3 Мехмед Чобанов („Юнак„Локомотив”, Русе)     
 
кат. 47 кг      
 1 Сезгин Мустафов („Олимпиец”, Търговище)   
 2 Кольо Колев („Сливен”)     
 3 Богомил Коев („Дан Колов”, Севлиево)   
 3 Иван Чолаков („Берое”, Ст.Загора)     
        
  кат. 53 кг      
 1 Леон Сухов  („Берое”)  
 2 Еркан Мусин  („Юнак-„Локомотив”, Русе)
 3 Махмут Сали  („Кубадън”, Лозница)    
 3 Илмаз Тасим  („Ангел Войвода”, Хасково)     

  кат. 59 кг      
 1 Октай Сали  („Сливен”)   
 2 Мехмед Мехмедов („Кубадън”, Лозница)     
 3 Гюнай Салиев („Олимпиец”, Търговище)    
 3 Делян Георгиев („Сливен”)    
        
  кат. 66 кг      
 1 Христо Ицов („Локомотив”, Пд)    
 2 Здравко Добрев („Юнак-„Локомотив”, Русе)   
 3 Иса Хасан  („Ангел Войвода”, Хасково)    
 3 Мирослав Милков („Черноморец”, Бургас)
     
  кат. 73 кг      
 1 Тунджай Шабан („Олимпиец”, Търговище)   
 2 Хюсеин Ахмед („Черноморски сокол”, Варна)   
 3 Живко Драгиев („Казанлък”)    
 3 Живко Бакалов („Берое”, Ст.Загора)     
       
  кат. 85 кг      
 1 Дениз Ахмед  „Черноморски сокол” Варна   
 2 Кристиян Янков „Сливен” Сливен     
 3 Ахмед Хаккъ  „Кубадън” Лозница     
 3 Хасан Баки  „Сливен” Сливен     
        
  кат. 85 кг      
 1 Дилявер Заид  „Лютфи Ахмед” Разград    
 2 Дейвид Петров „Ловеч” Ловеч     
 3 Иван Русев  „Берое” Ст.Загора     
 3 Стефан Цанков „Казанлък” Казанлък     
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