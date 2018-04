Медии За котаракa Буутс и Дейвид Бекъм (Всяка снимка крие свой живот) 17 октомври 2008 | 20:40 0 0 0 0 17 Възможно ли е да посветим цяла една статия на една единствена, ниско контрастна, аматьорска снимка, която нямаше дори да съществува ако не беше котарака Буутс? Сигурно ще попитате кой, по дяволите, е котарака Буутс и как съм успял да се измъкна от вдъхващият сигурност уют на психиатричната клиника? Ще обясня след малко, но нека насочим вниманието си към самата снимка която бе направена тази година на 13 Септември, Събота в 5:17 следобяд на стадиона Ероухед в Канзас Сити. От професионална гледна точка снимката е под всякаква критика. Няма композиция, няма идея, няма контраст, качество и фокус. Но…както всяка снимка така и тази има в себе си съхранено късче застинал живот и ако я попитаме учтиво сигурно може да ни разкаже много интерстни истории. По принцип една фотография е едноизмерно отражение на триизмерна действителност, но дали наистина е така? Зависи от преспективата и от това кого сме попитали. Мисля че бях на около десет години, когато за пръв път си загубих акъла по фотографията. За рождения ми ден нашите ми купиха култовия 35 мм апарат "Смена 8", който поразително прилича на черната кутия на Як-40 (не че съм виждал такава), но с малък обектив от едната страна. През годините установих че този апарат е напълно неразрушим. Хвърлял съм го, давил съм го, удрял съм го, а веднъж дори го изпуснах под боклучийски камион на улица "Гаврил Генов". Имам чувството, че дори да го бях хвърлил от връх Лхотце в море от сярна киселина, това чудо на съветската техническа мисъл щеше просто да се отърси отегчено от корозията и да продължи невъзмутимо да прави униформено уеднаквените си, черно-бели снимки. По-късно минах на сериозни, но далеч по-ненадежни апарати, а в момента обстрелвам заобикалящата ме действителност с полу-професионален апарат Никон Д 90. Тази снимка обаче не е направена от мен, а от осемгодишен малчуган с помощта на телефон Блекбери Кърв 2830. Хлапакат беше седнал непосредствено до мен в сектор "А", 6 ред, секция 34 по време на мача между Ел Ей Галакси и Канзас Сити Уизърдс. Фотографът е второкласник в училището Дийрфиилд в град Лоуренс щата Канзас. Играе организирано футбол в клуб KWSA от 4-годишен и в момента е на второ място в Лигата по отбелязани голове с 13 попадения от само четири срещи. Композицията на снимката му е интуитивна - без оглед на ъгъл и светлина. Телефонът разполага с немощните 2 мегапиксела и плачевен дигитален зуум, поради което снимката е с много нисък контраст и детайлите са трудно различими. На преден план, се вижда най-скъпо платеният професионален спортист в Съединените Щати. Договорът му е толкова голям, че би трябвало да бъде изследван от световната асоциация на астрономите. Действително – за 5 години Дейвид Бекъм ще спечели около четвърт милиард долара. Повече от Коби, Леброн, Менинг, Тайгър и т.н. Както знаете, легендарният англичанин напусна световния гранд Реал (Мадрид) преди 20 месеца, за да се включи в един от най-анемичните отбори на една от най-анемичните Лиги в света. Моментът уловен върху снимката е в 62-ата минута на мача при резултат 0:0. Обърнете внимание на празните седалки от другата страна на игрището, които създават ефект за ниска посещаемост. Всъщност това не е така – освен мен и малкият фотограф, на стадиона има още 26 111 човека, което е рекорд на Уизърдс за сезона. Около 16 000 са дошли единствено заради Бекс и няма да посетят друг мач през този сезон. Навярно щеше да има и повече ако не беше времето. В продължение на 4 дни, непосредствено преди мача, валя непрекъснат, библейски дъжд. В момента на снимката облаците най-после започват да се разсейват и дъждът преминава в ръмене, но теренът е напълно подгизнал. В пресконференцията след мача Бекъм ще каже, че времето му е допаднало, защото му е напомнило за родната Великобритания. Аз все още дори не подозирам, но когато три часа след снимката се прибера от мача у дома си, ще установя, че мазето ми е наводнено до глезените. Интересното е, че малкият фотограф хвана Бекъм в обектива си по случайност. Истинската му цел въобще не беше суперзвездата на Галакси, а вратарят на Канзас Сити, Кевин Хартман, които се вижда като през горнобанска мъгла в дъното на снимката. Хартман е идол на малчугана по няколко причини. Вярно е, че Кевин е легенда в Щатите и държи цяла поредица от рекорди, но това което го прави особено интересен е, че той също е и автор на книги за деца. Една от тях е любима на второкласника. В нея ставa въпрос за малък котарак на име Буутс, който живее далече от града в малка ферма. И мечтае да стане велик футболист наравно с по-големите и надарени животни. За негово нещастие обаче просто не може да си намери място и роля на терена. Буутс е обезверен до отчаяние. Накрая по стечение на обстоятелствата разбира, че има уникална дарба за вратар и става най-великият страж в историята на животинската лига. Хартман, чийто прякор е “котката” твърди, че книгата му е за това как човек не трябва да се отказва да търси мястото си в живота незвисимо от препятствията. Малкият фотограф твърди че е чел книгата над 30 пъти, но най-много обича да кара баща си да му я чете преди лягане. Всъщност той вече сигурно я знае наизуст. След 6 дни малчуганът ще се срещне с идола си Хартман, ще говори с него и ще получи афтограф върху любимата си книга. В края на сезона легендарният вратар ще спечели около 1/85 от заплатата на Бекъм. В този момент обаче, Кевин е излязал напред, на около 5-6 метра от вратата. Очите му не са насочени към Бекъм, а към другия край на терена, където са останалите 20 играчи. Галакси са събрани в собственото си наказателно поле, притиснати от ожесточените атаки на Уизърдс. Вижте погледа на Бекъм. Той е отправен към Лендън Донован, който точно в този момент чисти опасна топка пред собствената си врата. Лендън е попаднал по принуда в ролята на метач, въпреки че е голмайстор на Лигата и най-добър нападател в историята на американския национален отбор. Донован, който е бивш съотборник на нашия Бербатов в Леверкузен, е изключителен играч върху чийто плещи лежат надеждите за настоящето и бъдещето на футбола в Америка. Когато компанията АЕГ подписа договора си с Бекъм, всички очакваха Лендън да сглоби убийствен тандем с английската легенда. Но двамата сякаш играят в различни пространства и без никакъв синхрон. Тази година Донован ще спечели 1/50 от заплатата на Бекъм. Ел Ей са най-слабият отбор в Лигата въпреки присъствието на Бекъм и на още няколко великолепни футболисти. Всъщност истината е, че често Дейвид изглежда много бавен, объркан и предсказуем за защитниците. Не е ясно дали е от годините, дали от физическата форма или от изискванията на светския си живот, но Бекъм сякаш започва да се вписва в параметрите на снимката, в която се взирате – липсва му фокус, яснота и структура. В случая с този кадър, той се е самоизолирал безучастен, в състояние на потенциална засада и сякаш мислите му блуждаят другаде. Може би се е концентрирал повече върху нещата, които му предстоят отколкото върху мача. След 26 часа ще вечеря в мнoгoмилиония си дом в Беверли Хилс с приятелите си Том Круз и Кейти Холмс. По-късно, заедно със съпругата си Виктория, ще посетят поредица от светски събития, купони, приеми и т.н. След 3 дни ще направи промоция на метросексуалната си фотосесия в популярното списание МХ. След 16 дни ще бъде в New York заедно с Виктория, за да представи новия си парфюм "Signature". Понякога се чудя дали въобще му остава време за тренировка. Нека размразим замалкo момента върху снимката. Донован ще изчисти топката и тя ще попадне във ветерана Крис Клайн. Този сезон той ще спечели 1/185 от заплатата на Бекъм. Откакто Бекс е в отбора, Клайн се преквалифицира в защитник, въпреки че тази роля му е неудобна. Преди да попадне в Галакси, Крис игра дълги години в Канзас Сити и ни донесе не една победа като полузащитник и нападател. Ако не беше неговият идеален пас към Молнар, нямаше да бием Чикаго с нашия Стоичков и да спечелим титлата през 2000 година. В случая подаването му е малко по-лошо и твърдо и е отправено към Бекъм. Той не успява да поеме меко топката, тя отскача твърде далеч и попада в играч на Уизърдс. След 6 минути Джош Ууф (1/90 от заплатата на Бекъм) ще засече с пета топка пред вратата на Галакси и ще вкара за Канзас Сити. Само две минути по-късно Дейви Арно (1/112 от заплатата на Бекъм) ще отбележи фамозен гол от 30 метра в горния десен ъгъл за да оформи крайния резултат 2:0. Бекъм ще бъде крайно неефикасен от началото до края на мача. Подобно на уволнения наскоро Рууд Гулит, треньорът Брус Арина използва Бекъм като десен нападателен халф в схема 4-4-2. На хартия това е идеалният вариант за Бекс, но на практика резултатите са крайно неудовлетворителни за най-скъпо платения футболист в историята на Щатите. Забелязахте ли странните черти по игрището? Това са десетярдовите линии за американски футбол - на следващия ден, на същия терен ще се проведе мач между Канзас Сити Чийфс и Оукланд Рейдърс. Бекъм призна, че линиите са го обърквали по време на мача. Дебелата линия, върху която е стъпил, не е тъч линията. Тя всъщност не се вижда, защото е непосредствено до публиката. В 17-ата минута Бекъм изпълни странично хвърляне само на няколко метра от нас и в този момент един 22-годишен студент по химия на име Стивън Доусън, седящ два реда зад мен изкрещя с пълно гърло: Гола вода си, Стииинг! Гола водаааа! (You suck, Stiiing! You suuck!). Младежът продължи да крещи същото нещо в малки вариации в продължение на целия мач. "Ами прилича ми на певеца Стинг. Винаги ми е приличал" – обясни ми по-късно Доусън, “" иначе го освирквах, защото нищо не играеше." Обидите на Стивън обаче са нищо в сравнение с тези на мъжа на средна възраст, който е през две седалки от мен и когото също не виждате на снимката. Всеки път, в който Дейвид се приближеше до трибуната, той изкрещяваше: “Ей Бекъъъм. Тази вечер имам интимна среща с жена ти!” (цензурирал съм лекичко, разбира се) Виждате ли бутилката с бира на първия ред? Това е обидно слаба, американска бира Милър Лайт, която принадлежи на момичето обърното в профил. Името и е Андреа Евърли – бивша футболистка в гимназията, която е боготворяла Бекъм и настояща 25 годишна фармацевтка, която е леко разочарована от него. Бирата се продава от мъж на име Том Флойд, който я разнася в огромна стеропорена кутия пълна с лед срещу скандалните 7 долара на бутилка! "Най-много продавам, по време на скучни мачове", каза ми Том, "Днес продадох мнoгo". По време на мача Андреа изхарчи 35$ за бира. Обърнете внимание на голата глава, която се вижда частично на снимката. Тя принадлежи на моят добър приятел Иън Елис, който е роден в Манчестър, израстнал е в Лондон и е луд фен на Юнайтед откакто се помни. Иън е уникален екземпляр: професор по литература в Канзаския Университет, пънк рок музикант, журналист, и автор на книга посветена на рок музиката. Иън също е в стоманена спортна форма и ми е съотборник от години в аматьорски отбор наречен Суипърс. В момента на снимката мъжът през две седалки от мен изкрещя за 20-и път: "Ей Дейвииид, тази вечер имам интимна среща със жена ти!" До този момент мъжът е изхарчил 84$ за бира. След секунди Иън, който е изхарчил $70 ще се обърне към него и ще му каже със застрашителен, грапав лондонски акцент, че ако изкрещи още веднъж, лицето му ще има интимна среща с юмрука му. Мъжът спира да крещи. В края на мача, обачe, чувам отново Стивън, който отправя последен вик към навелият глава Бекъм: "Ей, Стиинг! Гола вода си. И песните ти даже са тъпи!" Стивън признава, че е изхарчил $56 за бира. Мачът свършва с поредна загуба за Галакси. Според най-груби изчисления 17 от 22-та футболисти, напускащи терена, играха по-добре от Бекс в този ден. Bсички те, взети заедно, ще направят 1/23 от заплатата на Бекъм през този сезон. Тълпата започва да се разотива, а аз се хвърлям да събирам информация, за да подготвя тази статия. Единствено мъжът през две седалки отказва да ми даде име, телефон или кратко интервю. Промърморва нещо, и когато забелязва Иън се понася толкова бързо към паркинга, сякаш действително закъснява за интимна среща с Пош. Такава е общо взето историята на тази конкретна снимка. Няма значение колко е посредствена: понякога, дори най-лошата фотография може да се окаже далеч повече от едноизмерно отражение на триизмерната действителност : Два-мегапикселов аперитив за сто гигабайтово пиршество от спомени. Всичко зависи от преспективата и от това кого сме попитали. Чакат ме 45 минути път до вкъщи, но преди да съм се качил в колата се сещам, че съм пропуснал най-важното и питам малчугана, който явно вече напълно е забравил за първата си среща с гения на Бекъм, дали ще мога да използвам снимката му за статията. Малкият ме поглежда изпод русия кичур с хитрата манипулативност на дете, което знае много добре, че държи в ръцете си всички козове: "Може, тате, може – но само ако обещаеш да ми прочетеш пак за Котара Буутс преди да си легна." 