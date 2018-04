Електронни спортове Онлайн забавни състезания в сайта на WCG 2008 17 октомври 2008 | 10:30 0 0 0 0 0



1. “Cheer on National Team” – от 16 септември.

Всеки ден можеш да подкрепиш нашия Национален отбор, като пуснеш съобщение в полза на България. Към момента сме на 14 място и ако се активизираме можем да влезем в топ 5, че дори и да се преборим за някое от първите три места.



2. “WCG Quiz Master” – от 6 октомври до 4 ноември.

Всеки ден – нов въпрос. Това е мотото на този “тест” в областта на Световните Кибер Игри. Въпросите са от типа на “Кой е играчът на картинката – той спечели първо място на WCG 2004 в дисциплината Warcraft 3”. За всеки въпрос има и “подсказка”, така че не се притеснявай ако отговорът те затруднява.



3. “WCG 2008 – Guess the Winner” – от 15 октомври до 7 ноември.

Това е състезанието за хазартния тип фенове. За всяка дисциплина можеш да гадаеш кой ще вземе първото, второто и третото място. Добра идея на организаторите е, че можеш да променяш състезателите, на които си заложил във всеки момент до края на „ивента” на 7 ноември.



4. “Best of the Best in WCG 2008” – от 15 октомври до 7 ноември.

Тази игра също ще се хареса на всички, които обичат да залагат и да печелят от залозите си. Целта е да определиш трите държави, които ще вземат най-много медали и точната бройка медали, която всяка държава ще има след края на Гранд финала. Отново можеш да променяш залозите си дори и по време на игра на мачовете от груповата фаза, до 7 ноември.



Наградите за всяко едно състезание са многобройни и варират от супер-модерени лаптоп и цифрова камера, през мобилни дискове и мп3 плейъри до стилни „падове” за мишка. Ако искате да пробвате късмета и знанията си можете да вземете участие във всички тези забавни игри на Организаторите на Гранд финала на Световните Кибер Игри 2008 продължават да пускат забавни състезания за всички почитатели на кибер спортовете по света. За да спечелиш някоя от многобройните и разнообразни награди ти е необходимо само регистрация в сайта и малко свободно време. Състезанията, в които всеки желаещ може да вземе участие са следните:Всеки ден можеш да подкрепиш нашия Национален отбор, като пуснеш съобщение в полза на България. Към момента сме на 14 място и ако се активизираме можем да влезем в топ 5, че дори и да се преборим за някое от първите три места.Всеки ден – нов въпрос. Това е мотото на този “тест” в областта на Световните Кибер Игри. Въпросите са от типа на “Кой е играчът на картинката – той спечели първо място на WCG 2004 в дисциплината Warcraft 3”. За всеки въпрос има и “подсказка”, така че не се притеснявай ако отговорът те затруднява.Това е състезанието за хазартния тип фенове. За всяка дисциплина можеш да гадаеш кой ще вземе първото, второто и третото място. Добра идея на организаторите е, че можеш да променяш състезателите, на които си заложил във всеки момент до края на „ивента” на 7 ноември.Тази игра също ще се хареса на всички, които обичат да залагат и да печелят от залозите си. Целта е да определиш трите държави, които ще вземат най-много медали и точната бройка медали, която всяка държава ще има след края на Гранд финала. Отново можеш да променяш залозите си дори и по време на игра на мачовете от груповата фаза, до 7 ноември.Наградите за всяко едно състезание са многобройни и варират от супер-модерени лаптоп и цифрова камера, през мобилни дискове и мп3 плейъри до стилни „падове” за мишка. Ако искате да пробвате късмета и знанията си можете да вземете участие във всички тези забавни игри на www.wcg.com 0 0 0 0 0

1