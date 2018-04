Голф Провеждат турнира "APARTHOTEL LUCKY BANSKO" за втори път 16 октомври 2008 | 12:08 0 0 0 0 0 На 18 октомври на първокласното игрище "Света София" край Равно поле за втора поредна година ще се проведе турнирът "APARTHOTEL LUCKY BANSKO". В състезанието ще се включат най-добрите български голфъри, които ще играят 18 дупки, разделени в четири групи. Играчите с хендикап 0-11 и 12-19 ще играят в две групи, като ще се броят техните удари, както при професионалистите. Индивидуален Стейбълфорд (според техния хендикап) ще играят мъже с хендикап 20-28 и жени с хендикап до 36. Младежите ще играят в отделна дивизия във формат индивидуален стейбълфорд. В края на турнира от всяка група ще бъде излъчен по един победител, който ще получи награда - едноседмични и уикенд почивки в Executive и Delux апартаменти в "Aparthotel lucky Bansko". За победителите във всички групи /без младежи/ наградата за вкарване на топката с първия удар (Hole In One) ще бъде едномесечен престой в Апартамент Delux. Специални награди ще има и за участниците, събрали най-много точки и най-малко удари, "NEAREST THE PIN" и "NEAREST THE MIDDLE". За участниците в турнира ще бъде организиран тренировъчен ден, в петък, 17 октомври. Турнирът ще стартира с Шотгън в 11:00 часа на 18 октомври, събота. Турнирът ще завърши с церемония по награждаване на победителите и коктейл за всички участници, членове и приятели на Голф Клуб "Света София", в събота, 18 октомври, от 16:30 часа. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1019

