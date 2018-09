Тенис Братята Брайън спечелиха US Open на двойки 06 септември 2008 | 10:07 0 0 0 0 0 Братята Боб и Майк Брайън от САЩ спечелиха втора титла на двойки от последния за годината турнир от Големия шлем US Open. На финала двамата се наложиха над Лукаш Длoухи (Чехия) и Леандер Паеш (Индия) със 7:6 (5), 7:6 (10). 30-годишните американци допуснаха ранен пробив, но бързо го върнаха решиха първия сет в тайбрек, спечелен със 7:5 точки. Двете двойки си размениха по още един пробив и във втората част и така титлата се реши с втори тайбрек.Пещ и Длоихи можеха да се доберат до трети сет, но двойните им грешки и чудесните волета на братята Браян не им позволиха да направят това.



"Това е нереално и нямам думи да опиша как се чувствам в момента. Това е победа, която не мога да сравня с никоя друга. Няма по-хубаво от това да играеш в Ню Йорк", каза Боб след втората си титла на US Open.



Майк пък не пропусна възможността да поздрави съперниците за чудесната игра: "Едва няколко точки решиха изхода на този финал. Уважавам много Леандер, той е легенда. Лукаш също е невероятен тенисист."



Двойки мъже - финал:

Боб и Майк Брайън (САЩ) - Лукаш Длухи (Чехия) и Леандер Паеш (Индия) - 7:6 (5), 7:6 (10).

