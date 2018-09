Тенис Йелена Янкович и Серина Уилямс на финала на US Open 06 септември 2008 | 09:39 0 0 0 0 0 Йелена Янкович и Серина Уилямс ще спорят за титлата при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис. На полуфиналите те отстраниха две рускини с по 2:0 сета. Янкович се справи с олимпийската шампионка Елена Дементиева с 6:4, 6:4, а по-малката от сестрите Уилямс се наложи над Динара Сафина с 6:3, 6:2.



Янкович губеше в резултата срещу Дементиева и в двата сета, но не се предаде и успя да извоюва победата. Уилямс направи рано пробив срещу Сафина, което разстрои играта й и тя до края не намери верния ритъм. Американката достига до финал на US Open за първи път от 2002-а година насам, когато победи сестра си Винъс. Сега Серина ще преследва девета титла от Големия шлем.



Сръбкинята пък за първи път в кариерата си достига до финал на турнир от Големия шлем при петия си опит. Йелена Янкович и Серина Уилямс са 3:3 в срещите помежду им. Американката обаче спечели последния им двубой - финала в Маями през пролетта.



"Страшно искам да спечеля титла от Големия шлем и това е голямата цел, за която дойдох в Ню Йорк. Физически и психически се чувствам силна и уверена, че мога да вдигна купата", каза Янкович.



"Това лято играя много добре. Мисля, че и утре ще бъда на ниво. Двете с Йелена ще направим чудесен финал", прогнозира Уилямс. Дъжд от тропическата буря "Хана" се очаква да залее Ню Йорк, което може да доведе до промени в програмата на US Open. Организаторите се презастраховаха, като насрочиха за рано

днес полуфиналите при мъжете. Така например мачът между Роджър Федерер и Новак Джокович ще започне в 11.00 часа местно време (18.00 българско време), а срещата на Рафаел Надал с Анди Мъри веднага след това.



