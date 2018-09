Леброн Джеймс промотира нов биографичен филм

Суперзвездата на Кливланд Кавалиърс Леброн Джеймс ще присъства на Международния филмов фестивал в Торонто през следващия уикенд, поради премиерата на новия му биографичен филм, наречен “More Than A Game”, съобщи The Associated Press. Филмът представлява документална хронология на неговото израстване в баскетбола от най-ниско ниво. В основната си линия “More Than A Game” ще запознае зрителите с историята на Джеймс и неговите четирима приятели, които извървяват трудния път до национална титла на училищно ниво.

“Ние бяхме просто момчета, пред които изникна една възможност. Сграбчихме я и не я пуснахме докато не постигнахме нашата цел. Тогава още не осъзнавахме как този път създаде братство, приятелство, доверие. За този само един сезон израстнахме от хлапета в млади мъже”, бяха думите на Леброн Джеймс.

снимка: АР