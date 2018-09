Тенис Надал и сестрите Уилямс са днешната атракция на US Open 03 септември 2008 | 12:58 0 0 0 0 0 Днешният ден със сигурност ще е един от най-интересните на Откритото първенство на САЩ по тенис. Сестрите Винъс и Серина Уилямс ще се изправят една срещу друга в титаничен 1/4-финален сблъсък, като това ще бъде повторение на тазгодишния финал на "Уимбълдън", спечелен от по-голямата от двете. Това ще бъде 11-и мач между Винъс и Серина в турнир от Големия шлем и общо 17-и официален. Бившите шампионки от US Open са си разменили по 5 победи в мейджър надпреварите и по 8 общо, така че днес балансът ще бъде нарушен. И двете американки се представят по невероятен начин до момента, като Винъс е загубила едва 15 гейма, а Серина един по-малко.



"Това ще е голямо препятствие към спечелването на титлата, заяви 28-годишната Винъс. - За съжаление това беше неизбежно, така че простo ще се опитам да я победя."



Рускинята Динара Сафина, 6-а в схемата, излиза днес на корта срещу 16-ата Флавия Пенета, като победителката ще срещне на 1/2-финала една от сестрите Уилямс.



Световният номер 1 Рафаел Надал ще изиграе последния за деня мач на централния корт, а негов съперник ще бъде представителят на домакините Марди Фиш. При евентуален успех испанецът ще се класира за първия в кариерата си полуфинал на US Open. След като в предишния кръг се справи с друг американец - Сам Куери, сега Рафа е изправен пред поредната домакинска надежда.



"Марди е много опасен противник, заяви 22-годишният Надал. - Игра финал в Ню Хейвън минала седмица, както и в Индиън Уелс, така че явно се чувства уверен на твърдата настилка. Със сигурност ще трябва да играя много добре, за да го победя."



Шестият в схемата Анди Мъри ще мери сили с тийнейджър Хуан Мартин дел Потро, като и двамата ще водят жестока битка за първо влизане на 1/2-финал на турнир от Големия шлем.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРИСТИНА БЛИЗНАШКА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1577

1