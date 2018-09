Федерер и Джокович спечелиха петсетови драми

Всички четвъртфинали в схемата при мъжете на Откритото първенство на САЩ по тенис станаха ясни и сред тях очаквано са номер 2 и 3 в света Роджър Федерер и Новак Джокович. Двамата обаче имаха изключително сериозни проблеми преди да попаднат между най-добрите осем в Ню Йорк. Анди Родик също продължи напред и то по изненадващо убедителен начин, а на четвъртфиналите е и изненадата на турнира Жил Мюлер от Люксембург.



Федерер стигна до победа с 6:7 (5), 7:6 (5), 6:3, 3:6, 6:3 след 3 часа и 32 минути игра срещу руснака Игор Андреев, който е поставен под номер 23 в основната схема. Швейцарецът игра на приливи и отливи, като за пореден път показа, че е далеч от най-добрите си дни. Роджър допускаше доста нетипични грешки и даде доста възможности на съперника си. Той завърши мача с шокиращите 60 непредизвикани грешки, като даде на руснака 15 възможности за пробив, но съперникът му се възползва само от две от тях.



Федерер, който е шампион на US Open в последните четири години, успя да върне решителен пробив за 5:5 в първия сет. След това обаче загуби в тайбрека. Поставеният под номер 2, който миналия месец загуби първото място в света след 237 последователни седмици на върха, изравни след тайбрек във втория сет и поведе с 2:1 сета, като изглеждаше, че е поел контрол върху срещата. Това обаче бе опровергано, след като Андреев вкара мача в пети сет, в който след доста критични моменти Роджър спечели.



На четвъртфинарите Федерер ще се изправи срещу сензацията на турнира Жил Мюлер. Тенисистът от Люксембург победи поставения под номер 5 Николай Давиденко от Русия с 6:4, 4:6, 6:3, 7:6 (10). Мюлер, който е 130-и в световната ранглиста, продължи изключителното си представяне, като това е най-големият успех в кариерата му до момента. Жил започна участието си в Ню Йорк от квалификациите, а в предишните си два мача отстрани германеца Томи Хаас и поставения под номер 18 испанец Николас Алмагро.



Новак Джокович демонстрира характер, за да се класира за четвъртфиналите. Сърбинът имаше физически проблеми и играта му не вървеше, като допусна доста грешки, но въпреки това стигна до успех с 6:4, 2:6, 3:6, 7:5, 6:3 срещу испанеца Томи Робредо. Шампионът от Откритото първенство на Австралия, който имаше проблем с контузия в глезена в началото на турнира, сега имаше нужда от намеса на физиотерапевт заради проблем с бедрото, а очевидно чувстваше сериозна умора.



"По време на мача имах проблем в бедрото, но главно бях изтощен", обясни Джокович след срещата. "Физиотерапевтът ми помогна много. След дългия мач в неделя, нямах мн ого време за възстановяване. Казах си, че ако мога да играя 3 часа и половина четири сета, мога да издържа и четвърти", допълни той.



Следващия съперник на Джокович е поставения под номер 8 Анди Родик. Американецът, който пропусна Олимпиадата, за да се подготвя за US Opеn бе брестящ срещу сребърния медалист от Пекин Фернандо Гонсалес от Чили и го победи с 6:2, 6:4, 6:1. "Хората не очакваха да стигна до тук. След мача с Гулбис всички очакваха да загубя, но съм свикнал", сподели Анди. Родик е последният човек, който не се казва Роджър Федерер и е печелил Откритото първенство на САЩ. Предпоставки за съмненията относно формата му бяха резултатите му преди турнира в Ню Йорк, но той отговори подобаващо на критиците си. "Не съм гледал цифрите, но не допуснах пробив. Решението ми да пропусна Олимпиадата можеше да се окаже сериозна грешка, защото по време на игрите в Пекин играх слабо. Но имах една седмица да се подготвя за US Open и това дава резултати", обясни Анди.