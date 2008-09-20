Това е националният отбор на БЪЛГАРИЯ

Българският национален отбор по баскетбол е представлявал страната ни в 22 издания на Европейския шампионат. От първото ни участие през 1935 г. до последното ни през 2005 г. имаме записани едно трето място през 1957 г. и едно второ през 1961 г. Съставът ни се е явявал и на четири летни олимпийски игри: 1952 г. в Хелзинки (Финландия) - 7-ми; 1956 г. в Мелбърн (Австралия) - 5-ти; 1960 г. в Рим (Италия) - 16-ти; 1964 г. в Токио (Япония) - 10-ти. България има и едно участие на Световно първенство през 1959 г. в Чили. Съставът ни завършва на първо място в своята група "C", изпреварвайки Пуерто Рико, Филипините, Уругвай. В последната фаза от турнира България и Съветския съюз си поделяме съответно по 10 и 11 точки. Толкова имат и лидерите - САЩ и Бразилия. За нещастие обаче биваме декласирани на последните 6-то и 7-мо място, тъй като отказваме да се изправим срещу Китайския Тайпей (Формоза).

Средният ръст на настоящия ни състав е 198 сантиметра. Старши-треньор на тима е Пини Гершон. Израелският специалист е водил отборите на Макаби Ришон, Апоел Галил Елион, Апоел Ган Шмуел, Апоел Тел Авив, Апоел Йерусалим и Олимпиакос. Гершон е единственият израелски треньор печелил Евролигата три пъти (с Макаби Тел Авив: 2001, 2004, 2005). В момента Пини е считан за един от най-добрите треньори в Европа. Титулярните ни екипи са в бяло с червени ивици, а резервните червени с бели ивици.

За България в този квалификационен цикъл участие записаха: Деян Иванов, Калоян Иванов, Юлиян Радионов, Филип Виденов, Йордан Бозов, Николай Върбанов, Димитър Ангелов, Стефан Георгиев, Тенчо Банев, Тодор Стойков, Чавдар Костов, Божидар Аврамов и Ибрахим Джабер.



№4 - ДЕЯН ИВАНОВ Роден: 18.03.1986 Висок: 205 Позиция: Център Клуб: БК Сплит Играл в: Черно море, Левски, Автодор, Каха Сан Фернандо, Драк Инча, Сплит, Задар Мачове: 7



№7 - ЮЛИЯН РАДИОНОВ Роден: 01.07.1979 Висок: 187 Позиция: Гард Клуб: Левски Играл в: Спартак Плевен, Черноморец Бургас, Черно море Варна, Лукойл Академик Мачове: 3



№8 - ФИЛИП ВИДЕНОВ Роден: 12.06.1980 Висок: 194 Позиция: Гард Клуб: Гранада Играл в: Дунав, Левски, Сплит, Нанси, Текелспор, Реал (Мадрид), Каха Сан Фернандо (Севиля), Риети, Гранада Мачове: 6



№9 - ЙОРДАН БОЗОВ Роден: 25.01.1979 Висок: 191 Позиция: Гард Клуб: Бургос Играл в: ЦСКА, Левски, Апоел (Галил Елион), Бургос Мачове: 6



№10 - НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ Роден: 06.06.1985 Висок: 208 Позиция: Център Клуб: Левски Играл в: - Мачове: 3



№11 - ДИМИТЪР АНГЕЛОВ Роден: 25.08.1979 Висок: 202 Позиция: Крило Клуб: Лариса Играл в: Ямболгаз, Арис (Солун), ЦСКА, Олимпия (Лариса) Мачове: 7



№12 – СТЕФАН ГЕОРГИЕВ Роден: 20.03.1978 Висок: 206 Позиция: Център Клуб: Левски Играл в: Левски, Велбъжд, Лукойл Академик, ЦСКА Мачове: 7



№14 – ТЕНЧО БАНЕВ Роден: 14.08.1980 Висок: 207 Позиция: Център Клуб: Лукойл Академик Играл в: Лукойл Академик, Одеса, Бейкьозспор Мачове: 7



№15 – ТОДОР СТОЙКОВ Роден: 03.03.1977 Висок: 198 Позиция: Крило Клуб: Лукойл Академик Играл в: Черно море, Лукойл Академик, Памеса Валенсия Мачове: 7



№21 – ЧАВДАР КОСТОВ Роден: 18.04.1988 Висок: 196 Позиция: Гард Клуб: Лукойл Академик Играл в: Левски, Лукойл Академик Мачове: 7



№22 – БОЖИДАР АВРАМОВ Роден: 08.03.1990 Висок: 196 Позиция: Гард Клуб: Играл в: Черно море, Памеса Валенсия, Гандия Баскет (Валенсия) Мачове: 7