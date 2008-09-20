Баскетбол

Това е националният отбор на БЪЛГАРИЯ

20 септември 2008 | 07:45
Това е националният отбор на БЪЛГАРИЯ

Българският национален отбор по баскетбол е представлявал страната ни в 22 издания на Европейския шампионат. От първото ни участие през 1935 г. до последното ни през 2005 г. имаме записани едно трето място през 1957 г. и едно второ през 1961 г. Съставът ни се е явявал и на четири летни олимпийски игри: 1952 г. в Хелзинки (Финландия) - 7-ми; 1956 г. в Мелбърн (Австралия) - 5-ти; 1960 г. в Рим (Италия) - 16-ти; 1964 г. в Токио (Япония) - 10-ти. България има и едно участие на Световно първенство през 1959 г. в Чили. Съставът ни завършва на първо място в своята група "C", изпреварвайки Пуерто Рико, Филипините, Уругвай. В последната фаза от турнира България и Съветския съюз си поделяме съответно по 10 и 11 точки. Толкова имат и лидерите - САЩ и Бразилия. За нещастие обаче биваме декласирани на последните 6-то и 7-мо място, тъй като отказваме да се изправим срещу Китайския Тайпей (Формоза).

Средният ръст на настоящия ни състав е 198 сантиметра. Старши-треньор на тима е Пини Гершон. Израелският специалист е водил отборите на Макаби Ришон, Апоел Галил Елион, Апоел Ган Шмуел, Апоел Тел Авив, Апоел Йерусалим и Олимпиакос. Гершон е единственият израелски треньор печелил Евролигата три пъти (с Макаби Тел Авив: 2001, 2004, 2005). В момента Пини е считан за един от най-добрите треньори в Европа. Титулярните ни екипи са в бяло с червени ивици, а резервните червени с бели ивици.

За България в този квалификационен цикъл участие записаха: Деян Иванов, Калоян Иванов, Юлиян Радионов, Филип Виденов, Йордан Бозов, Николай Върбанов, Димитър Ангелов, Стефан Георгиев, Тенчо Банев, Тодор Стойков, Чавдар Костов, Божидар Аврамов и Ибрахим Джабер.


№4 - ДЕЯН ИВАНОВ

 
Роден:18.03.1986
Висок:205
Позиция:Център
Клуб:БК Сплит
Играл в:Черно море, Левски, Автодор, Каха Сан Фернандо, Драк Инча, Сплит, Задар
Мачове:7
 


№7 - ЮЛИЯН РАДИОНОВ

 
Роден:01.07.1979
Висок:187
Позиция:Гард
Клуб:Левски
Играл в:Спартак Плевен, Черноморец Бургас, Черно море Варна, Лукойл Академик
Мачове:3
 


№8 - ФИЛИП ВИДЕНОВ

 
Роден:12.06.1980
Висок:194
Позиция:Гард
Клуб:Гранада
Играл в:Дунав, Левски, Сплит, Нанси, Текелспор, Реал (Мадрид), Каха Сан Фернандо (Севиля), Риети, Гранада
Мачове:6
 


№9 - ЙОРДАН БОЗОВ

 
Роден:25.01.1979
Висок:191
Позиция:Гард
Клуб:Бургос
Играл в:ЦСКА, Левски, Апоел (Галил Елион), Бургос
Мачове:6
 


№10 - НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ

 
Роден:06.06.1985
Висок:208
Позиция:Център
Клуб:Левски
Играл в:-
Мачове:3
 


№11 - ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

 
Роден:25.08.1979
Висок:202
Позиция:Крило
Клуб:Лариса
Играл в:Ямболгаз, Арис (Солун), ЦСКА, Олимпия (Лариса)
Мачове:7
 


№12 – СТЕФАН ГЕОРГИЕВ

 
Роден:20.03.1978
Висок:206
Позиция:Център
Клуб:Левски
Играл в:Левски, Велбъжд, Лукойл Академик, ЦСКА
Мачове:7
 


№14 – ТЕНЧО БАНЕВ

 
Роден:14.08.1980
Висок:207
Позиция:Център
Клуб:Лукойл Академик
Играл в:Лукойл Академик, Одеса, Бейкьозспор
Мачове:7
 


№15 – ТОДОР СТОЙКОВ

 
Роден:03.03.1977
Висок:198
Позиция:Крило
Клуб:Лукойл Академик
Играл в:Черно море, Лукойл Академик, Памеса Валенсия
Мачове:7
 


№21 – ЧАВДАР КОСТОВ

 
Роден:18.04.1988
Висок:196
Позиция:Гард
Клуб:Лукойл Академик
Играл в:Левски, Лукойл Академик
Мачове:7
 


№22 БОЖИДАР АВРАМОВ

 
Роден:08.03.1990
Висок:196
Позиция:Гард
Клуб: 
Играл в:Черно море, Памеса Валенсия, Гандия Баскет (Валенсия)
Мачове:7
 


№23 ИБРАХИМ ДЖАБЕР

 

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