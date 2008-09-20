Това е националният отбор на БЪЛГАРИЯ

Българският национален отбор по баскетбол е представлявал страната ни в 22 издания на Европейския шампионат. От първото ни участие през 1935 г. до последното ни през 2005 г. имаме записани едно трето място през 1957 г. и едно второ през 1961 г. Съставът ни се е явявал и на четири летни олимпийски игри: 1952 г. в Хелзинки (Финландия) - 7-ми; 1956 г. в Мелбърн (Австралия) - 5-ти; 1960 г. в Рим (Италия) - 16-ти; 1964 г. в Токио (Япония) - 10-ти. България има и едно участие на Световно първенство през 1959 г. в Чили. Съставът ни завършва на първо място в своята група "C", изпреварвайки Пуерто Рико, Филипините, Уругвай. В последната фаза от турнира България и Съветския съюз си поделяме съответно по 10 и 11 точки. Толкова имат и лидерите - САЩ и Бразилия. За нещастие обаче биваме декласирани на последните 6-то и 7-мо място, тъй като отказваме да се изправим срещу Китайския Тайпей (Формоза).
Средният ръст на настоящия ни състав е 198 сантиметра. Старши-треньор на тима е Пини Гершон. Израелският специалист е водил отборите на Макаби Ришон, Апоел Галил Елион, Апоел Ган Шмуел, Апоел Тел Авив, Апоел Йерусалим и Олимпиакос. Гершон е единственият израелски треньор печелил Евролигата три пъти (с Макаби Тел Авив: 2001, 2004, 2005). В момента Пини е считан за един от най-добрите треньори в Европа. Титулярните ни екипи са в бяло с червени ивици, а резервните червени с бели ивици.
За България в този квалификационен цикъл участие записаха: Деян Иванов, Калоян Иванов, Юлиян Радионов, Филип Виденов, Йордан Бозов, Николай Върбанов, Димитър Ангелов, Стефан Георгиев, Тенчо Банев, Тодор Стойков, Чавдар Костов, Божидар Аврамов и Ибрахим Джабер.
№4 - ДЕЯН ИВАНОВ
|Роден:
|18.03.1986
|Висок:
|205
|Позиция:
|Център
|Клуб:
|БК Сплит
|Играл в:
|Черно море, Левски, Автодор, Каха Сан Фернандо, Драк Инча, Сплит, Задар
|Мачове:
|7
№7 - ЮЛИЯН РАДИОНОВ
|Роден:
|01.07.1979
|Висок:
|187
|Позиция:
|Гард
|Клуб:
|Левски
|Играл в:
|Спартак Плевен, Черноморец Бургас, Черно море Варна, Лукойл Академик
|Мачове:
|3
№8 - ФИЛИП ВИДЕНОВ
|Роден:
|12.06.1980
|Висок:
|194
|Позиция:
|Гард
|Клуб:
|Гранада
|Играл в:
|Дунав, Левски, Сплит, Нанси, Текелспор, Реал (Мадрид), Каха Сан Фернандо (Севиля), Риети, Гранада
|Мачове:
|6
№9 - ЙОРДАН БОЗОВ
|Роден:
|25.01.1979
|Висок:
|191
|Позиция:
|Гард
|Клуб:
|Бургос
|Играл в:
|ЦСКА, Левски, Апоел (Галил Елион), Бургос
|Мачове:
|6
№10 - НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ
|Роден:
|06.06.1985
|Висок:
|208
|Позиция:
|Център
|Клуб:
|Левски
|Играл в:
|-
|Мачове:
|3
№11 - ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
|Роден:
|25.08.1979
|Висок:
|202
|Позиция:
|Крило
|Клуб:
|Лариса
|Играл в:
|Ямболгаз, Арис (Солун), ЦСКА, Олимпия (Лариса)
|Мачове:
|7
№12 – СТЕФАН ГЕОРГИЕВ
|Роден:
|20.03.1978
|Висок:
|206
|Позиция:
|Център
|Клуб:
|Левски
|Играл в:
|Левски, Велбъжд, Лукойл Академик, ЦСКА
|Мачове:
|7
№14 – ТЕНЧО БАНЕВ
|Роден:
|14.08.1980
|Висок:
|207
|Позиция:
|Център
|Клуб:
|Лукойл Академик
|Играл в:
|Лукойл Академик, Одеса, Бейкьозспор
|Мачове:
|7
№15 – ТОДОР СТОЙКОВ
|Роден:
|03.03.1977
|Висок:
|198
|Позиция:
|Крило
|Клуб:
|Лукойл Академик
|Играл в:
|Черно море, Лукойл Академик, Памеса Валенсия
|Мачове:
|7
№21 – ЧАВДАР КОСТОВ
|Роден:
|18.04.1988
|Висок:
|196
|Позиция:
|Гард
|Клуб:
|Лукойл Академик
|Играл в:
|Левски, Лукойл Академик
|Мачове:
|7
№22 – БОЖИДАР АВРАМОВ
|Роден:
|08.03.1990
|Висок:
|196
|Позиция:
|Гард
|Клуб:
|
|Играл в:
|Черно море, Памеса Валенсия, Гандия Баскет (Валенсия)
|Мачове:
|7
№23 – ИБРАХИМ ДЖАБЕР
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