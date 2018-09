Покер APT Макао финална маса: Тимошенко унищожи конкуренцията 01 септември 2008 | 10:35 0 0 0 0 2



Класирането по чипове изглеждаше така, когато играта започна:



Seat 1: Кейси Касъл - 456,000 chips

Seat 2: Майкъл Педли - 132,000

Seat 3: Юн Хи Я - 160,000

Seat 4: Чон Вин Чеон - 454,000

Seat 5: Евгений Тимошенко - 318,000

Seat 6: Куанг Нгуен - 315,000

Seat 7: Хулио Диас - 315,000

Seat 8: Робер Кариан - 419,000



Майкъл Педли не смяташе да губи време с малкото си чипове и бързо вкара всичко в средата на масата, още в първата ръка. На борд , неговите бяха лек фаворит срещу Куанг Нгуен с , но на търна унищожи всички надежди на Педли, а на ривъра нямаше как да промени нещата и австралиецът прибра $26 250 за осмото си място.



С тази ръка, Нгуен стана чип лидер за кратък момент, но след това беше време за шоуто на Евгений Тимошенко. Руснакът взе първата си жертва, когато изпрати Чон Вин Чеон в публиката на седмо място ($37,500). Тимошенко рейзна преди флопа с и Чеон плати. На флоп , Тимошенко заложи. Чеон направи чек-рейз и руснакът влезе веднага all in. Чеон се замисли за момент, преди да реши, че е обвързан с пота и плати. Той бе в беда с неговите и четворката на търна го остави без никакви шансове.



Куанг Нгуен и Хулио Диас платиха префлоп рейза на Тимошенко в ръка, която бе последната за Нгуен . Тимошенко направи залог на флоп и Нгуен плати. Нгуен направи чек-рейз all in, когато на търна се появи . Тимошенко му плати с за два чифта. Нгуен обърна на масата за топ чифт и на ривъра го направи поредната жертва на Тимошенко . Нгуен спечели $52 000 за шестото си място.



На следващата ръка, Тимошенко влезе all in преди флопа, след като беше започнал с рейз и бе ри-рейзнат от Хулио Диас. Испанецът доста размишлява, но накрая плати с и Тимошченко обърна чифт шестици. На борда се наредиха и ръката на руснака бе достатъчно добра да спечели флопа. Диас се отправи към публиката, финиширайки на пето място ($67 500).



Минаха няколко часа, преди Тимошенко да вземе и следващата си жертва, но когато го направи, това бе лидерът от Ден 2 Кейси Касъл, който отпадна четвърти ($90 000). Тимошенко рейзна префлоп с и Касъл влезе all in с . Руснакът плати и на борда се наредиха , Попът на ривъра даде топ чифт на Тимошенко и той направи поредната си елиминация.



И още веднъж, щом ставаше въпрос за елиминации, Женя бе замесен. Той отстрани Робер Кариан на следващата ръка. Тайландецът влезе all in след рейза на Тимошенко и бързо му бе платено. Тимошенко обърна , които доминираха на Кариан. По-рано вечерта двамата бяха в същата позиция и Кариан се бе удвоил от Тимошенко , като хвана кикъра си на флопа. Но този път нямаше как да стане, защото бордът бе . Karian завърши на трето място с $126 000.



Тимошенко имаше зашеметяващо водачество в директния двубой, с почти 10:1 предимство над Юн Хи Я. Ето и как изглеждаха стаковете на двамата, когато се върнаха след кратка почивка:



Тимошенко - 2,301,000

Я - 257,000



Я се справяше добре с малкото си чипове, като успя да се удвои от Тимошенко в една от първите ръце на директния сблъсък, но чиповете на руснака и силната му игра, бяха прекалено много за Я и той бе елиминиран на второ място ($250 000).



В последната ръка Тимошенко рейзна преди флоп и Я ри-рейзна. Руснакът влезе all in с и бе платен с . Флопът дойде почти перфектен за Я , давайки му проекто стрейт и проекто кралски флъш, което изправи публиката на крака. на търна обаче не му донесе предимството, за което се надяваше и на ривъра беше последната раздадена карта в турнира. Чифтът дами на Тимошенко удържаха и той взе първото място на Главния Турнир от APT Macau с награда от $500 000.



"Много съм щастлив от тази победа," каза шампионът, докато вдигаше трофея си. "Представих се изключително добре. Финалната маса беше доста трудна. Във възторг съм, че най-накрая спечелих голям турнир."



