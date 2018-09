APT Макао Ден 2: Кейси Касъл води на финала

Шейсет и седем играчи се завърнаха в Galaxy StarWorld Хотел и Казино в Макао за Ден 2 от Главното Събитие на APT Макао. От тях само осем играчи завършиха деня и в момента те се борят за титлата и наградата от $500,000. Мел Джуда, Грант Леви, Тони Дънст и множество други отпаднаха в, докато Кейси Касъл от Чикаго завърши деня на първо място с малко предимство по чипове пред Чонг Винг Чеонг.



Имаше много екшън още от началото на играта, тъй като играчите с малко чипове се опитаха да направят нещо от рано. Джуда бе една от ранните елиминации, когато неговите не можаха да победят Мартин Стюарт с на борд . Той се присъедини към публиката рано, заедно с Воока Ким, Джеймс Хънибон и Адутя Агарвал.



След като се спука балона, отново започнаха бързите елиминации, като няколко играчи, които преди това имаха много чипове, се присъединиха към публиката, защото нивата се покачиха. Джулиан Поуел отпадна, когато той влезе аll in преди флопа с , само за да разбере, че Кай Поулсен го чака с . Борда беше , давайки флъш на Поулсен и Поуел отпадна от играта. Той се присъедини към публиката, където вече бяха Тони Дънст, лидерът от Ден 1 Гурай Туркай и Том Гуиз, преди да останат само две маси за игра.



След като останаха само 18 играчи, Евгени Тимошченко се хвърли в здраво в играта с единствената цел да си подсигури мястото на финалната маса. Тимошченко отстрани Раян Гентри на 18-то ($11,250) място точно преди почивката за вечеря и след това продължи да увеличава стака си без да среща много съпротивление.



Играчите се завърна от вечерята с голямо желание да хвърлят чиповете си по масите и само за няколко минути имахме три елиминации. Уилям Те отпадна на 17-то ($11,250) място, когато Куанг Нгуен му плати all in-a преди флопа с . Te имаше добри шансове с , но когато се появи на ривъра, той трябваше да напусне играта.



Кент Хънтер загуби в 50/50 ситуация с неговите чифт седмици срещу Михаел Педлей с на борд . Хънтер прибра $15,000 за 16-тото си място, докато Педлей се отправи към финалната маса. Коу Ванг след това заложи всичко с чифт десетки, но този път Куанг Нгуен извади две Аса и Ванг отпадна 15-ти ($15,000).



Картър Гил вкара последните си чипове в средата с и му бе платено от Джун Хий Йеа, който обърна . Флопа дойде и на Гил му трябваха две помощни карти, за да оцелее. Едната от теях дойде с търна , но на ривъра го изпрати към публиката на 14-то място ($15,000). Моритз Счшмейкал бе елиминиран 13-ти, когато неговите не удържаха срещу на Джун Хий Йеа на борд .



Блайндовете продължаваха да се покачват и Грант Леви заложи последните си чипове с . Робер Кариан с му плати от големия блайнд. Нищо не помогна на Леви при борд и той прибра $18,750 за 12-тото си място. Евгени Тимошченко отстрани Матсукава Шоичи на 11-то място и оставащите 10 играчи се преместиха на финалната маса.



Джулиас Колман отпадна на 10-то място ($22,500). Колман ри-рейзна Чонг Винг Чеонг преди флопа с и Чеонг му плати, за да види флоп . Колман поведе на флопа и Чеонг влезе all in. Colman бързо плати със своя сет, но Чеонг обърна за флопнат стрейт. До края нищо не помогна на Колман и той остана с много малко чипове, който дори не можеха да покрият и малкия блайнд на следващата ръка, когато той отпадна срещу топ чифт.



Мишел Ферари беше момчето, което отпадна на балона на финалната маса. За деветото си място той взе $22,500. Ферари влезе all in с и Кейси Касъл плати с . На борда никой не хвана нищо и чифта десетки на Касъл елиминираха Ферари . Ето и класирането на финалните осем играчи:



Кейси Касъл - 456,000

Чонг Винг Чеонг - 454,000

Робер Кариан - 419,000

Евгени Тимошченко - 318,000

Куанг Нгуен - 315,000

Хулио Диаз - 315,000

Джун Хий Йеа - 160,000

Мишел ПедлейPedley - 132,000