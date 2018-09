Булевард 20 ВЪПРОСА КЪМ…ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА 01 септември 2008 | 08:12 0 0 0 0 17 Специален гост в днешното издание на рубриката на Sportal.bg "20 ВЪПРОСА КЪМ..." е една българска атлетка, която достойно представи страната ни на Олимпийските игри в Пекин. Тя стигна до полуфинал в дисциплината 400 метра с препятствия и записа личен резултат от 55,22 секунди - Цветелина Кирилова. Вчера пък атлетката завърши шеста за 57,40 секунди на международния турнир по лека атлетика в Гейтсхед. Каква е равносметката на Цвети след Олимпиадата в Пекин, кои са най-силните й качества и каква е възпитаничката на Константин Миланов извън пистата четете обширното й интервю пред Sportal.bg... 1. Какво не знаят хората за вас? - Не знаят, че съм много емоционален и широко скроен човек. Освен това съм и много енергична, даже приятелите ми ми казват, че съм хипер енергична. Това е едно от най-силните ми качества, но понякога си мисля, че трябва да гледам малко по-спокойно на живота. Занимавам се с хиляди неща и искам всичко да свърша, за мен няма загубен ден. Чудила съм се на приятели като ми кажат, че са спали до 9-10 часа. До тогава аз съм свършила половината неща за деня. Навсякъде съм такава - и на тренировка, и вкъщи, и навън... Освен това хората не знаят и това, че съм много любвеобилна майка. Справям се добре и като майка, и като съпруга, и като професионална атлетка. Намирам време и за приятелите си. През тази година обаче за мен №1 беше атлетиката. Ощетих всички и с присъствие, и с внимание, но те са много разбрани и ме оставиха да си свърша работата. 2. За какво харчите най-много пари в живота си? - Най-много ме боли като харча за бензин и телефон. Иначе харча за съвсем нормални неща. Никога не бих си хвърлила парите за нещо последна мода, Just Cavalli примерно, или за последен модел кола. 3. Каква сума пари би ви направила щастлива? - Никога досега щастието не ми се е градяло въз основа на парите. Добре е като ги имаш, имаш спокойствие, когато ти е пълен джобът, но на мен джобът ми е пълен от дете и никога не съм била лишавана от нищо. От 19-сет годишна започнах да си изкарвам парите сама, на 20-сет години си купих апартамент и никога не съм робувала на парите. Трябват ми до такава степен, че да си покривам нуждите. 4. Какво ви разплаква най-често? - Мога да се разплаче единствено, ако нещо не е наред с мъжа ми и сина ми, майка ми и баща ми, сестра ми и племенничките ми. Това са хората, които могат да ме разклатят, нищо друго. След това слагам близките си, треньорът ми и приятелите. Много съм първична, открита, казвам си всичко, приказвам повече отколкото трябва, но в това отношения съм желязна, рядко плача. 5. В какво сте най-уязвима? - Много често се чудя сама на себе си за това, че дори една дума означава много за мен, много лесно могат да ме обидят. Примерно денят ми тръгва страхотно, излизам и на първия светофар някой нещо ме обиди и цял ден го помня. Аз съм много принципен човек, никога не бих реагирала по такъв начин и затова не ми е приятно, когато някой реагира така. 6. Как един мъж може най-лесно да стигне до сърцето ви? Как го направи съпругът ви? - Трудничко, защото не съм влюбчива натура и един мъж никога не може да ме впечатли само с външна фасада, въпреки че за мен тя е много важна. При мен важи мотото - по дрехите посрещай, по акъла изпращай и с мъжа ми беше така. Излизахме дълго преди да станем близки, трябваше ми време, въпреки че той е много красив мъж и невероятен човек. Той е мъжът, който ми е трябвал, съвкупност не 3 в 1, а 100 в 1! Той е единственият човек, от който аз мога да взема акъл, иначе винаги съм права и никой не може да ми каже нищо. Вслушвам се в него, защото умее да ми подняса нещата много спокойно и точно. Не че ми казва да правя това или да не го правя, но по самото му поведение аз виждам кое е правилно и кое не. Когато трябва да решавам някакви глобални неща винаги се консултирам с него. Той ми казва плюсовете и минусите, но в крайна сметка ме оставя сама да взема решението. С него ми е много спокойно, много е уравновесен и ми е истинска опора. 7. Какво мислите за секса за една вечер с непознат? - Никога не съм имала нужда от такъв вид взаимоотношения и това ми е много чуждо. Не мога да си представя да се съблека и да легна с непознат човек! Не си ли е моето, познатото...не. Разбирам момичетата, които го правят, всеки си носи глава на раменете, но лично на мен никога не ми се е случвало и не го приемам. 8. Изневярата заздравява ли връзката? - Няма такъв филм! Ако има изневяра просто не трябва никога да се разбира, защото това много ще нарани човека. Това е един вид предателство. За тези 8-9 години ние с Емил сме си изградили доверие и между нас няма такава ревност до болезненост или някакво дебнене, това е излишен тормоз. Знаем кой къде ходи, но това да седнеш да дебнеш другия е изгубено време. Ако човекът е решил и иска да го направи той може да го направи абсолютно винаги. Да не дава Господ да ми се случва, но си мисля, че след изневяра ще има едно изстудяване между двамата души. Не мисля, че изневярата заздравява връзката. 9. Какво мислите за метросексуалните мъже? - Мисля, че това да се обезкосмиш е много чисто и хигиенично и не смятам, че тези мъже са женчовци. Това не ги прави по-малко мъже. Не възприемам обаче и другата крайност - супер суетните мъже, които по цял ден седят пред огледалото. С каквото и да се прекали в този живот е лошо. Нали има една приказка - и 100 яйца да изядеш ще умреш. 10. Бихте ли участвала в риалити шоу? - В първия момент като видях Светла (б.а. Светла Димитрова) в „Сървайвър" си казах, че и аз искам да участвам. Мъжът ми обаче вика: „Цвети, ти няма да ги издържиш тези хора..." Замислих се и си дадох сметка, че е прав. Трудничко бих се съгласила, това не е моето място. 11. "За" или "против" абортите сте? - Ооо, много съм „против". Не само, че убиваш едно дете, един живот, но това деяние е много лекомислено. Да не дава Господ да ми се случва, защото в някой труден момент и аз не знам как бих постъпила, но това не трябва да се допуска. 12. Вие сте омъжена, кажете ни какви са плюсовете на брака? - Мисля, че бракът не е измислен случайно, той си е традиция откакто съществува човечеството. Не съм „против" тези, които са решили да живеят без брак, но мисля, че човек трябва да мине по целия път както си му е редът. Споменът ми от сватбата, както и хиляди други моменти по време на брака, остават за цял живот. Трябва да слушаме дедите ни и да уважаваме брака. Той е нещо много хубаво, така че девойки не се плашете, намерите ли страхотния човек - женете се! 13. Какво е отношението ви към пластичната хирургия? - Мисля, че е съвсем нормално една жена, която цял живот не е харесвала нещо в себе си да го промени. Защо да не си коригира нещо, което я е комплексирало? Това ще й даде самочувствие. Нали това е да си жив - духът и самочувствието. Не харесвам обаче това да се промениш до максимум и да се направят едни и същи като кукли. Русите коси, екстеншънът, гърдите вдигнати горе под формата на папионка, големи очи, големи цици, големи устни... и какво е това?! Аз не мога да ги различавам. Всички са толкова еднотипни, няма я индивидуалността, като клонирани са. 14. Какво мислите за все по-бързото навлизане на компютрите и технологиите в живота на хората? - Направо е стряскащо колко бързо се развива всичко. Технологиите са №1 в света, не медицината или нещо друго, а технологиите. Наистина много улесняват живота, но в същото време лишават човека от здравословен начин на живот. В момента всяко второ дете е пред компютъра, те не знаят игрите на улицата, игрите, които са ме направили здрава. Лошо ми става като чуя по новините да говорят за затлъстели деца. Това е от некачествените храни и най-вече от некачествения начин на живот, защото ако ти си поставиш за цел какво да вкарваш като гориво в организма си няма да се стига до там. 15. Къде се крие вината за допинг скандалите в спорта? - Допингът в атлетиката е тема №1 от преди много години, ние винаги сме били жестоко проверявани. Другите спортове се изненадаха, че и тях ги провериха, а при нас това вече е толкова нормално, че не ни прави впечатление. Колко пъти съобщиха по новините, че на волейболистите са им взели допинг проба? Ако аз всеки път казвам кога ми взимат проба ще ги заболи главата да го съобщават. Нас ни побъркват. За три месеца напред попълваме едни бланки от колко до колко тренираме, на кой стадион, къде живеем тн., правим го от години. Вкъщи не могат да идват само след 10 часа вечерта, иначе по всяко друго време могат. Сега примерно като се прибера могат да ме чакат пред вкъщи и да ми кажат давай проба. Чувала съм да казват, че в атлетиката много ни стимулират, защото има много хванати, но е така. Напротив, ние не смеем да изпием един витамин C! До такава степен съм се извратила, че като пия нещо гледам дали отварят бутилката пред мен. Издънки винаги е имало и винаги ще има, но при нас до такава степен е затeгнато положението, толкова много ни следят, че постоянно треперим. Всеки път като давам проба се притеснявам, защото от къде да знам какво, как и защо! 16. Каква е вашата равносметка след Олимпиадата? - Това, за което отидох го взех. Толкова много исках да вляза в полуфинала и го направих. Имах шансове и за финала, но явно това лично постижение ми дойде малко в повече. Цяла секунда е много, да беше половин или 2-3 десети, но това не е като летва да си слагаш по един сантиметър. Бягаш и не знаеш какъв ти е резултатът. Аз умишлено намалих при последните метри като видях, че влизам в тройката, исках да се съхраня за следващия ден. Дадох всичко от себе си и всички са много доволни - и треньорът Константин Миланов, и Добри Карамаринов. Моето представяне беше един светъл лъч, защото в момента атлетиката е в лек застой, но се надявам скоро да излезе. При нас конкуренцията е убийствена. Леката атлетика беше спортът №1 на Олимпиадата и при такава конкуренция това е жестоко постижение. Отидох с 30-ти и се връщам с 14-ти резултат, което при нас е страхотно. Има спортове, в които ако си 5-ти или 6-ти е провал, а пък при нас, ако си в шестнайсетицата в света е уникално. 17. Какви са впечатленията ви от Пекин? - Бяха перфектни. Сигурна съм, че те са били готови още по времето на миналите Олимпийски игри в Атина. Няма такава организация, перфектност и точност! Беше помислено за всичко - от зрителя до самия атлет. От тренировъчния стадион, храната, спането, транспорта...всичко беше невероятно. Те са много възпитани хора - усмихнати, стриктни, точни и никой не те ангажира с проблемите си. Толкова бях щастлива, че съм на Олимпиада! Чувството наистина е несравнимо и няма да го забравя никога! Там хвърлих пъпчето на детето си. 18. Какъв тип хора могат да ви спечелят за приятел веднага? - Хубавият човек си личи. Откритият, лъчезарен човек веднага ми грабва окото. Усеща се, когато си непреднамерен, веднага разбираш дали човек може да ти бъде приятел или не. 19. Какво мнение искате да имат хората за вас? - Трябва да имат хубаво мнение за мен (смее се). Може би ще се повторя, но искам да знаят, че съм един открит, широко скроен човек и съм много добронамерена. 20. Ако имате власт, кое е първото нещо, което ще промените в държавата? - Първото нещо ще е свързано със здравето на човека. Всичко ще е наред със спортни зали, начин на живот, окачествяване на всички храни, напитки и тн. Наистина си мисля, че най-важното нещо е здравословният начин на живот. Преди всичко е гражданинът, човекът, но никой не се занимава с това, всеки гледа себе си. Никой не осъзнава, че най-важното нещо е хуманността. Колкото повече дадеш, толкова повече ти се дава. ЛЕКСИКОН: Любима храна: Хапвам полезни неща и толкова съм свикнала, че наистина ги обичам. Не ям пържено, не пия газирано, алкохол пия само за наздраве и то на повод, обичам салати и всичко сурово. Дивечовото месо примерно нито го готвя, нито го пържа, а го изсушавам и го правя като пастърма. Филе Елена пасти да яде пред моето филе. Най-полезна е японската храна - сушито. Всичко е сурово, прави се под лека пара. Има жени, японки, на по 50-60 години, които изглеждат на по 20. Любима напитка: Пия фрешове и мляко - и прясно, и кисело. Любим филм: "Крадец на животи", "Жега", "Идалго", "Джурасик Парк"... много са, но най-вече обичам историческите филми и тези по действителен случай. Любим актьор и актриса: Ал Пачино, него сигурно няма човек, който да не го харесва. Харесвам и Итън Хоук, влюбена съм в играта му. От жените любима ми е Мерил Стрийп. Харесвам още Камерън Диас и Катрин Зита-Джоунс. Любима музика: Ретро и диско. Хич не съм фенка на чалгата, но имам 2-3 познати фолк певици и им слушам техните песни. Любим певец и певица: Енрике Иглесиас, Джон Бон Джоуви, Риана, Джъстин Тимбърлейк, Мадона. Ще спомена и Би Джийс, и АББА, защото са любими групи на тренера. Любим дизайнер: Харесвам Версаче и Армани, за мен те си държат класата. Любима книга и писател: Напоследък прочетох всичко актуално. „Кралска служба" за Даяна е уникална книга. Докато я четях наистина се вмъкнах в двореца и бях с нея. "Вода за слонове" е едно много приятно разказче. А най-жестоката книга, която прочетох и направо ме разтресе е автобиографичната книга на Ланс Армстронг - „Пътуване обратно към живота". Като я прочетете тази книга ще си кажете: Боже Господи, аз никога не съм имала проблеми! Няма такава книга, няма такъв живот! Направо се прекланям пред този човек! Това е най-уникалната книга, след нея не можех да чета нищо друго. Любим отбор: Нямам, футбол не гледам въобще. Ако българите примерно участваха на голямо първенство щях да гледам и да се вълнувам, но футболът ни е толкова слаб, че се обезсмисля да го гледам. Любим спортист: Ивет Лалова. Освен като спортист тя и като човек е много начетена и интелигентна. Тя е рядко срещана личност и се радвам, че имах удоволствието толкова време да бъда с нея. Ние сме като сестри. До такава степен се допълваме, че даже вече говорим по един и същи начин, правим едни и същи неща, даже се обличаме, без да искаме, еднакво. На моменти виждам себе си в нея и обратно. Иначе сме различни, просто много се допълваме. Друга любимка ми е Кати Фрийман, тя вече е бивша състезателка на 400 метра гладко. Много ми харесва нейното бягане, защото е малко като моето, с големи крачки. Не мога да не спомена и Юсейн Болт. Присъствах на рекорда му на 200 метра. Гледах го и забравих да дишам, той е феномен. Любима марка автомобил: Имам и мотор, и кола. Любима ми е тази, която имам, не съм много по марките. Гледам да е удобна, широка и голяма. Иначе колата ми е Пежо, а моторът Хонда. Любим парфюм: Пойзън. Това е единственият парфюм, който мога да ползвам много често, на другите им се насищам бързо. Сега съм с Шанел. Любимо място: Още не мога да стигна до него. От кога планувам и все нямам време, искам да отида до Малайзия. Иначе много обичам да ходя на вилата си в Кюстендил. Тя е в планината, там е като приказка. Направила съм я сама. Разбира се и семейството ми ми помогна, но горе-долу всичко беше под мое ръководство. Обичам постоянно да ходя някъде, но много бързо ми омръзва. Нали знаеш, човешкото око се насища много бързо. Искам на море за 3-4 дни, на планина за 3-4 дни... Обичам там, където е по-спокойно, много е зареждащо. Любим политик: Нямам Хоби: Хобито ми е да се возя с моторетката и с приятели моторджии да отидем на планината и да изядем по една шкембе чорба. Другото ми хоби са пътуванията със семейството ми, въпреки че на този етап толкова съм се напътувала, че като видя самолет направо ми става лошо. Освен това много обичам да чета, да ходя на кино...Сега тренерът не ми дава, но като свърша със спорта искам да ходя на конна езда и да си взема едно конче на вилата. Има толкова интересни неща, които ми предстоят, че се чудя с кое да се захвана първо. Снимки: Георги Казаков, Sportal.bg, списание Slavy и sportni.bg

