Топ 10 покер митове

Когато сте част от покера толкова дълго, колкото съм аз, чувате всяка теория, слух и лъжа за играта. Покерът наистина е пълен с митове и ето някои от най-големите.

1. Покерът е нелегален.

Няма нещо, което да е по-далеч от истината. Всъщност, правителството на САЩ възприема покера като игра на уменията. Да, може да има места, на които играта на покер с пари се смята за нелегална, но няма нищо нелегално в това да играеш покер с приятели, или дори да си изкарваш хляба с това.

2. Отнема няколко години да се научи.

Това не е верно, поне не вече. Днес, благодарение на хора като Дойл Брансън, който написа Супер Система, е по-лесно от всякога да се научите как да играете покер на конкурентно ниво. Има и безброй книги, софтуер, DVD и други обучаващи инструменти.

3. Всичко в покера е блъф.

Не, не е. Всъщност, това е една от големите грешки, които новаците правят когато започват да играят покер. Професионалистите печелят, като извличат максимална стойност от своите силни ръце, докато минимизират загубите си от посредствени ръце. Блъфирането е инструмент, който трябва да се използва само от време на време, което го прави много по-ефективно.

4. Това е игра за мъже.

Едва ли. Виждаме все повече жени—аматьори и професионалисти—да играят в наши дни. Един от най-добрите световни играчи, Дженифър Харман, е редовен победител в най-големите световни кеш игри срещу професионалисти като Чип Рийз и Фил Айви.

5. Онлайн покерът е измама.

Някои хора имат склонността да обвиняват всичко освен себе си. Преди онлайн покера да се появи, много се оплакваха, че лошият им късмет се дължи на дилъра. Онлайн покерът стана новата жертва на играчите, които обвиняват компютъра си за своите неуспехи, вместо липсата на покер способности у себе си.

6. Покерът е комар и трябва да комарджийствате, за да е забавна играта ви.

Прекалено често, покерът и комара биват асоциирани. Да, покерът е игра и да, може да залагате в нея. Но може да залагате и на Монополи, Хоп Скоч, или дори на ези тура. Зная го, защото съм правил облози на всичко споменато по-горе!

7. Ноу-лимит холд'ем е най-майсторската форма на покер.

Всъщност има форма на покер, която изисква дори повече умения: пот лимит холд'ем. Тази игра дава на солидните играчи по-голямо предимство, защото отнема на новаците тяхното смъртоносно all-in оръжие. Налага също така и по-сложна пост флоп игра. Ако пот-лимит беше играта, играна на Световните Шампионати, щяхте да виждате по-малко истории тип Пепеляшка на финалната маса.

8. Всичко в играта е късмет.

Хората все още вярват в тази глупост. Това погрешно схващане идва от хора, които не разбират покера или не знаят как да побеждават.

Има хиляди опитни професионални покер играчи по света, които разграничават покера от другите форми на казино залагания, като зарове, кено или Let it Ride. Уверявам ви, че няма професионални Let it Ride играчи.

9. Не може да победите в игри с ниски лимити.

Срещал съм различни хота, които смятат, че не могат да победят на маси с по-ниски нива, защото твърде много играчи виждат флопа и играят до ривъра. Макар този тип игра да е по-опасна за стака ви и може да ви накара да почувствате, че губите контрол, няма по-печеливша игра от тази в казиното.

Ако губите на ниските лимите, играта на високите не е решението.

10. Трябва ви покер лице.

Това е може би най-известния мит в списъка. Хората често вярват, че е необходимо да имаш покер лице, за да печелиш. Е, гледайте ме как играя покер по телевизията и ще видите, че аз нямам никакво покер лице. Обикновено, аз се шегувам и правя всякакви шантави физиономии.

Това е Глава 34 от книгата Даниел Негреану „Холд'ем Техники за Всички Играчи", която е преведена и издадена от Покернюз