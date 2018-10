Последни онлайн финали за WCG 2008

Днес ще се изиграят четирите финала на Третия Онлайн Турнир от Националните квалификации на България за World Cyber Games 2008 г. Ще се играят срещи в дисциплините StarCraft: Brood War, WarCraft III: Frozen Throne, FIFA Soccer 08 и Half-Life: Counter-Strike 1.6. След сериозни битки в предварителен кръг, групи и „двойна елиминация” на финалите, един срещу друг ще се изправят: inF.FeAr VS Gannon, Rik VS Sunshine/bioxar.Sun, Marin_007 VS d1ad0ra и отборът на ISMM VS communication. Финалите се играят отново до две победи от три възможни срещи. Разликата с останалите мачове тук е, че играчът/отборът, който идва от “loosers bracket” се нуждае от две пълни победи /два пъти – две от три възможни игри/, за да бъде краен победител, за разлика от играчът/отборът, който идва от “winners bracket”, не е губил среща до момента и само една победа му е достатъчна за да изхвърли противника си от надпреварата.Третите карти за деня са определени – сега всичко е в ръцете и главите на финалистите:28. 07. 08 г. - Gnoll Wood28. 07. 08 г. - Blue Storm28. 07. 08 г. - De_NukeСамото състезание, както и всички срещи може да проследите ТУК.