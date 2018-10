Формула 1 Макс: Съсипаха живота ми, доволен съм от присъдата 24 юли 2008 | 14:03 0 0 0 0 0 Президентът на ФИА Макс Мозли призна в официална декларация до медиите, че се надява днешната присъда в Лондон да промени поведението на таблоидите на Острова. Британецът е доволен от решението на съда в Англия и благодари на всички, които са го подкрепили в този труден момент. Той спечели в Лондон делото срещу таблоида "News of the World" за вмешателство в личния му живот, а от изданието ще трябва да му платят обезщетение в размер на 60 000 паунда. Присъдата бе съобщена днес малко след 12,00 часа българско време в съдебна зала номер 13 във Върховния съд в Лондон. Според "Ройтерс", британският таблоид ще покрие и разходите на Мозли по делото, които възлизат на около 1 милион паунда. "Съдията напълно отхвърли тезата за нацизъм, с която по един срамен начин "News of the Wolrd" се намеси в личния ми живот. Според закона правото на личен живот трябва да се уважава. "News of the Wolrd" наруши закона, намеси се в личния ми живот с едни от най-отвратителните обвинения и решиха да публикуват това преди да се свържат с мен. Те ми причиниха такива щети и максимално ме засрамиха пред света, и се надяваха да нямам куража да се защитя. През последните месеци животът ми бе много труден, особено след този шум по медиите. Доволен съм от присъдата и победата", казва Мозли. "Надявам се, че сега след моето дело, вестниците в Англия ще се замислят дали да поставят на преден план подобен род "журналистика". Разбрах от личен опит колко разрушителен може да бъде такъв материал, който се бърка в личният ти живот. Таблоиди като "News of the World" могат да разрушат животи, защото знаят, че техните жертви не могат да се защитят и им липсва смелост. Искам да дам кураж тази практика да се прекрати. Както и обещах, парите ще отидат във фонда на ФИА за подобряване на сигурността. Благодаря на всички, които ме подкрепиха в този труден момент", завършва своето изявление президентът на Международната автомобилна федерация. Последните актуални снимки от уикенда в Германия (тренировки, квалификация, състезание) можете да видите в нашата Фотогалерия ТУК! Важно съобщение: Formula1.bg търси да назначи редактор на пълен работен ден. Ако за вас Формула 1 не е само хоби и искате да станете част от нашия екип, ни изпратете вашето CV на адрес: formula1.sportal.bg@gmail.com. Кандидатите трябва да са с отличен английски език и компютърна грамотност. Предишен опит в областта или журналистическо образование е предимство. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg



