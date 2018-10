Официално: Мозли спечели делото срещу "News of the World"

Президентът на ФИА Макс Мозли спечели в Лондон делото срещу таблоида "News of the World" за вмешателство в личния му живот, а от изданито ще трябва да му платят обещетение в размер на 60 000 паунда. Присъдата бе съобщена малко след 12,00 часа българско време в съдебна зала номер 13 във Върховния съд в Лондон.



Мозли заведе дело срещу "News of the World", след като бе показан в шокиращ материал, придружен с видео, в което британецът участва в садо-мазо оргия с пет проститутки, крещейки на немски нацистки фрази. Позицията на "News of the World" бе разбита, след като проститутките заснели видеото така и не се появиха в съда, за да свидетелстват.

Разкритията на таблоида станаха новина номер едно по цял свят и британецът бе изправен пред вот на доверие от членовете на ФИА, който той спечели и така запази поста си. Британецът не отричаше за участието си в оргията, но напълно отхвърляше в нея да има нацистки елементи. Очаква се сумата от 60 000 паунда да отиде в програмата на ФИА за развитие на сигурността.

