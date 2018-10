Формула 1 Днес излиза присъдата по делото на Мозли срещу "News of the World" 24 юли 2008 | 11:29 0 0 0 0 0 Делото на президента на ФИА Макс Мозли срещу британското издание "News of the World" продължи тази сутрин във Върховния съд в Лондон. Очаква се съдия Джъстис Еди да съобщи своето решение в съдебна зала номер 13 в 10 часа местно време. Мозли заведе дело срещу "News of the World", след като бе показан в шокиращ материал, придружен с видео, в което британецът участва в садо-мазо оргия с пет проститутки, крещейки на немски фашистки фрази. Разкритията станаха новина номер едно по цял свят и британецът бе изправен пред вот на доверие от членовете на ФИА, който той спечели и така запази поста си. Широко разпространеното мнение е, че Мозли ще спечели делото срещу "News of the World". Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg



