НБА Далембърт бе изгонен от националния отбор на Канада 17 юли 2008 | 16:27 Центърът на Филаделфия 76 Самюъл Далембърт вече не е част от националния отбор по баскетбол на Канада, но не е ясно дали е напуснал поради свое решение или е бил изгонен, съобщи The Philadelphia Daily News. "Той вече не е част от отбора и смятам да оставя нещата така", бяха думите на старши треньора на канадския състав Лио Раутинс. Според The Sports Network of Canada Далембърт е имал сериозен спор с ръководни лица в състава и това е причината за напускането му. снимка: www.nba.com

