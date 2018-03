Спиращото дъха шоу NASCAR 3D започна!

VIP премиерата на филма за НАСКАР се състоя днес (17 юли), часове преди NASCAR 3D да тръгне на екрана на Mtel IMAX за широката публика. На гала прожекцията от 21ч присъстваха 400 VIP гости, популярни личности от света на спорта и шоубизнеса. Спортът с най-много зрители на живо в Америка се превръща - с помощта на 8-етажния екран и 12,000 вата дигитален звук на IMAX - в суперадреналинно и близко преживяване. 3D технологиите пренасят зрителя зад волана на състезателните коли от NASCAR, за да почувства реално грохота на двигателя и скорости до 300 км в час.

Според скромното мнение на редакторите на formula1.sportal.bg филмът е наистина уникален и задължителен за всички фенове на високите скорости! NASCAR 3D пресъздава на 100% атмосферата на най-популярното шоу в Америка. Освен това може да научите много неща за автомобилния спорт като цяло и още за магията на високите скорости пристрастила милиони фенове по света ;)))

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА NASCAR 3D МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

Преди прожекцията, от 20,00 часа пред Мол София се състоя уникално рали шоу на открито, което беше със свободен достъп за всички любители на моторните спортове. Още в 19:30 зоната пред Мол София от страната на ул. "Опълченска" се превърна в импровизирана NASCAR писта за радиоуправляемите модели на Българската федерация по автомоделни спортове. Да направят няколко кръгчета се пробваха екипът, озвучил филма, част от който са актьорът Даниел Цочев и спортният коментатор Витомир Саръиванов. Освен тях се включиха и професионалистите - Ясен Попов и Никола Попов от Mtel Rally Team, които финишираха първи на наскоро приключилото рали „Виктори-София 2008". Броени дни след тяхното участие в рали „България" феновете се докоснаха до състезателния им автомобил и бокса на Mtel Rally Team.

На старта на състезанието за купата на NASCAR 3D застанаха членовете на клубовете по автомоделизъм в София, а в обичайното си амплоа на коментатор се изяви на живо Витомир Саръиванов. Наградите връчи Ясен Попов, а финалистите, както подобава, поляха победата с шампанско.

От началото на м. юни 2008 г. на българската рали сцена се появи новият отбор, „M-Тел рали тийм", под чието име се състезава екипажа Ясен Попов/Никола Попов. Ясен и Никола се състезават с Мitsubishi Lancer Evo IX, изцяло подготвен в България. „Екипът, който се грижи за подготовката на автомобила е от професионално подготвени специалисти, с които работим вече четири години. Ползвайки подкрепата и ноу-хау-то на европейските доставчици на спортно оборудване, успяхме да подготвим автомобила професионално", казва Дилян Попов, мениджър на „М-тел рали тийм".

Ясен Попов е роден на 30 ноември 1965 г. в София. Започва кариерата си през 1988 г. като навигатор. Два пъти е национален шампион на България през 1998 г. и 2005 г. През 2005 г. става първият български пилот спечелил рали в Западна Европа, като заема първо място на рали „ОМV Валдфиъртел" - Европейската купа Изток. През 2006 г. и 2007 г. има три участия в световния рали шампионат - рали „Монте Карло", рали „Австралия" и рали „Ирландия".

ЗА ФИЛМА:

Премиера в България: 18 юли 2008

Продължителност: 49 мин

Продукция: IMAX Corporation и Warner Brothers

Режисьор: Саймън Уинсър („Волният Уили", „Крокодила Дънди в Лос Анжелис")

Оператор: Джеймс Нийхаус (Космическа станция 3D, Michael Jordan to the Max, Rolling Stones at the Max, The Dream Is Alive)

Сценарист: Марк Бечъл, кореспондент на Sports Illustrated

Представя: Кийфър Съдърленд

С височина на 8-етажна сграда... 12 000 вата дигитален съраунд звук... 750 конски сили...

Спортът с най-много зрители на живо в Америка се превръща - с помощта на 8-етажния екран и 12,000 вата дигитален звук на IMAX - в суперадреналинно и близко преживяване. 3D технологиите пренасят зрителя зад волана на състезателните коли от NASCAR, за да почувства реално грохота на двигателя и скорости до 300 км в час.

Разказан от Кийфър Съдърленд, NASCAR 3D разкрива подробности от кухнята на спорта, с кратка ретроспектива към самото му начало. Представя популярните състезатели и живота им на пистата и извън нея, както и всеотдайните им отбори и поддръжници, чиято несекваща подкрепа е важен принос за успеха.

"Когато гледаш NASCAR 3D, придобиваш впечатление за мащаба на този спорт. В него няма нищо малко - и докато не го видиш в действителност, е трудно да го проумееш," споделя режисьорът Саймън Уинсър. „С необикновени кадри от купетата на колите, надпревара, която те държи на ръба на седалката, и ексклузивен задкулисен достъп до състезателите, всичко примесено с магията на технологията IMAX 3D и озвучителна система, от която те побиват тръпки, този филм поглъща зрителя и го поставя на шофьорското място.

