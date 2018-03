MySportal

23:05 RONALDINHO ROSSONERO: E' UFFICIALE Dal sito del Milan: "L'AC Milan e l'FC Barcelona hanno raggiunto un principio di accordo per il trasferimento di Ronaldinho alla Società rossonera. Il calciatore sarà domani a Milano per sottoporsi alle visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 Giugno 2011". gazzeta delo sport MILANO - Due giorni di timori, di tensione e di attesa spasmodica: ma va bene così, è ancora più bello. Il contatto decisivo per il Dinho al Milan è e resterà quello di venerdì 11 luglio, il resto sono dettagli in movimento. Siamo attorno alle 19.00 e si sentono al telefono direttamente loro due: Adriano Galliani da via Turati e Ronaldinho da Porto Alegre. I passi importanti li compie il giocatore e con il corredo di motivazioni e assicurazioni che li accompagna, massaggiano ben bene il cuore del dirigente. Poco dopo le 20 del secondo venerdì di luglio, il Milan è caldo. Caldissimo. Il presidente Berlusconi e Galliani da una parte, i tifosi dall'altra: vogliono solo lui. Si eccitano solo per lui. Ma come? La prima punta, la forza fisica in area, la profondità, gli inserimenti? Tutto vero, tutto giusto, ma il Milan è il Milan. Negli ultimi 22 anni ha vinto, rivinto e stravinto tutto. In Italia, in Europa e nel Mondo. Per il Milan, ormai, l'emozione vera è altro. Ben altro. La vittoria è sempre ben accetta, ma conta soprattutto come arriva, come si manifesta. Senza le carezze della tecnica e del talento, non è e non sarà più, per questa dirigenza almeno, la stessa cosa. Gli ultimi accordi per il viaggio del Milan a Barcellona vengono presi sabato mattina. Il secondo weekend di Luglio diventa, in casa rossonera, il lungo prologo di un sogno. Quello che il Milan vuole regalare e regalarsi. Milan Channel cambia la programmazione di sabato 12 Luglio. Vanno in onda a ripetizione il Milan-Barcellona "storico" del 15 Marzo 2006 (l'addio al calcio di Demetrio Albertini) e il Milan-Barcellona semifinale di Champions League dell'aprile 2006. Programmazione allusiva? Annunci semiufficiali? Nulla di tutto questo. Era semplicemente un cadeau per i tifosi rossoneri abbonati al Canale. Ricordate i mesi di maggio e di giugno? Otto lunghe settimane, sessanta giorni importanti in cui tutti gli addetti ai lavori escludevano il possibile arrivo al Milan del Gaucho calcisticamente più bello del mondo. Era ignorato e sorpassato da tutti, tranne che da loro: dai tifosi del Milan. L'hanno sempre sognato e ci hanno sempre sperato. Era sacrosanto allora che, almeno per un sabato di speranza, se lo godessero a tutto spiano. Tutto questo naturalmente, prima del lunedì e del martedì di Galliani a Barcellona: 48 ore di passione vera e propria. Ieri mattina, poi, l'imbarco per Barcellona. Adriano Galliani è speranzoso e ottimista. Sa che qualsiasi suo passo rappresenterà milioni di milanisti: "Se ce la faremo, ricorderemo questo lunedì come l'R-Day". E che R-Day sia. Non c'è burocrazia in questa che, alla prova dei fatti, è un operazione di mercato. C'è emozione per come sa incarnare il calcio Ronaldinho. E c'è soprattutto amore: per il calcio e per i Milanisti. Con Ronaldinho in campo, il Milan a Barcellona non ha mai vinto negli ultimi anni di Champions. E che il Milan oggi abbia realizzato l'impresa con lui e per lui è molto suggestivo. Per Adriano Galliani è stato uno di quei viaggi in stile fine anni Ottanta, quando il presidente Berlusconi amava rivolgersi al suo strettissimo collaboratore così: "Adriano, vai e colpisci". Così Galliani: l'arrivo in Catalogna, l'incontro con il Gaucho e poi il giorno dopo il vertice duro e tosto con i dirigenti blaugrana al Risorante Via Veneto. E poi l'epilogo del Cam Nou con il fondamentale principio di accordo. Perchè il Milan non sa vivere senza sogni. E senza l'idillio con i suoi tifosi. Lungo e ricco come nessun'altro. Lo dice il palmares, ma lo dice soprattutto il cuore. Il nostro cuore, quello rossonero. acmilan.com T.E с две думи вече е официално