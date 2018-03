Тенис Серина Уилямс: Ще спечеля или на US Open, или в Пекин 15 юли 2008 | 19:21 0 0 0 0 0 Бившата номер 1 в света Серина Уилямс заяви пред медиите, че планира да завърши сезона или с титла от Големия шлем, или със златен медал от Олимпиадата в Пекин. Поставената под номер 1 в схемата на започващия тази седмица турнир Stanford Classic със сигурност може да счита сезона за успешен, след като триумфира в Бангалор, Маями и Чарлстън. Въпреки това обаче американката е преследвана от лош късмет на турнирите от Големия шлем. В Мелбърн тя загуби от Йелена Янкович, в Приж - от Катерина Среботник, а по-рано този месец не издържа на финала на "Уимбълдън" срещу по-голямата си сестра Винъс Уилямс. "Не мога да кажа, че съм удовлетворена от представянето си през тази година, тъй като нямам титла от Големия шлем, каза амбициозната Серина. - Това винаги е било основната ми цел. Не играх добре в Австралия, във Франция пак имах проблеми, а в Лондон не бях достатъчно концентрирана. Единственото, което ми остава, е трофей от US Open. Нямам никакво намерение отново да се провалям." 26-годишната тенисистка, която има в кариерата си осем трофея от Големия шлем, разкри също така, че се е чувствала много по-освободена и уверена по време на финала в надпреварата на двойки в "Ол Ингаланд Клъб", където заедно с Винъс триумфираха. "Сигурно щях да се чувствам много зле, ако бях загубила и на двойки." През последните няколко сезона Серина бе преследвана от различни контузии, но както изглежда, тя няма намерение да щади силите си преди началото на Откритото първенство на САЩ и олимпийските игри в Пекин. Според предварителноз аявената програма тя трябва да играе в Лос Анджелис и Монреал. "Чувствам се добре и съм си поставила някои задачи за лятото, които мисля да реализирам, каза 5-ата в света. - Сред тях със сигурност е или медал от Пекин, или титла от US Open", завърши Серина. Както е известно, сестрите Уилямс имат златен медал на двойки от Олимпиадата в Сидни през 2000 година.

