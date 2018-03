Формула 1 Взимат решение по делото на Мозли следващата седмица 15 юли 2008 | 13:49 0 0 0 0 0 Съдията от лондонския съд Дейвид Еди очаква решението по делото, заведено от президента на ФИА Макс Мозли срещу изданието "News of the World", да бъде взето до края на следващата седмица. Адвокатите на Мозли и на скандалния британски таблоид представиха своите заключителни становища пред съда вчера. "News of the World" изобличи Мозли в шокиращ материал и видео, в което британецът участва в садо-мазо оргия с пет проститутки. След началото на делото съдия Дейвид Еди обоснова отказа си да спре видеото, като заяви, че съдържанието му вече е добило голяма популярност в интернет пространството и няма как да бъде държано в тайна. Вчера, преди да закрие заседанието, съдията заяви, че се надява да вземе своето решение по случая до края на следващата седмица. "Надявам се да взема решението си до края на следващата седмица", заяви съдията. Важно съобщение: Formula1.bg търси да назначи редактор на пълен работен ден. Ако за вас Формула 1 не е само хоби и искате да станете част от нашия екип, ни изпратете вашето CV на адрес: formula1.sportal.bg@gmail.com. Кандидатите трябва да са с отличен английски език и компютърна грамотност. Предишен опит в областта или журналистическо образование е предимство. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg



Още по темата

0 0 0 0 0 ДИМИТЪР ПУНЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1952

1