Електронни спортове Starcraft: Beast Vs Queen 14 юли 2008 | 01:30 0 0 0 0 5



Първата карта, която играха двамата беше Blue Storm. Играчите започнаха стандартно и това обещаваше епична битка Теран Vs Tеран. Beast-а избра да се развие на wright-ове, докато Queen правеше голиат-и и танкове. В крайна сметка забавянето на детектор костваше играта на Queen, който не можа да удържи на непрестанния тормоз с wright-ове и танкове и се предаде безславно.



Вторият мач се игра на Python – Теран /Beast/ Vs Зерг /Queen/. Beast опита да се подиграе с противника си като направи бункер в „експанзията” му, но с много усилия и с цената на много работници Queen успя да се задържи в играта. В ответната атака Терана демонстрира завидни защитни,„микро” умения, не позволявайки на противника си дори да убие една бойна единица. Със самочувствие на победител Beast се настани пред базата на противника си с марини, медици и файърбати, а за Queen оставаше само да строи кули за да се предпази, губейки още от и без това оскъдните си работници. В крайна сметка, дропшип-овете не закъсняха и превозиха армията на Терана в незащитената основна база на Зерга. Тук всички опити за защита бяха умело парирани от Beast и той „взе победата” в тази игра след по-малко от 10 мин.



От изиграните срещи се вижда, че Beast е в добра форма и това ще направи турнира още по-интересен. Повече информация на В Третия онлайн турнир от Националните квалификации за WCG 2008 се включи и българската гордост по Starcraft: Broodwar – Beast_Bg. Запалените фенове на Световните Кибер Игри помнят, че той стана 3ти в света през 2004 г., отстъпвайки само на несравнимите, в тази дисциплина, корейски играчи. Сега „чудовищния Теран” отново демонстрира своята мощ прегазвайки Queen в първата си среща от турнира.Първата карта, която играха двамата беше Blue Storm. Играчите започнаха стандартно и това обещаваше епична битка Теран Vs Tеран. Beast-а избра да се развие на wright-ове, докато Queen правеше голиат-и и танкове. В крайна сметка забавянето на детектор костваше играта на Queen, който не можа да удържи на непрестанния тормоз с wright-ове и танкове и се предаде безславно.Вторият мач се игра на Python – Теран /Beast/ Vs Зерг /Queen/. Beast опита да се подиграе с противника си като направи бункер в „експанзията” му, но с много усилия и с цената на много работници Queen успя да се задържи в играта. В ответната атака Терана демонстрира завидни защитни,„микро” умения, не позволявайки на противника си дори да убие една бойна единица. Със самочувствие на победител Beast се настани пред базата на противника си с марини, медици и файърбати, а за Queen оставаше само да строи кули за да се предпази, губейки още от и без това оскъдните си работници. В крайна сметка, дропшип-овете не закъсняха и превозиха армията на Терана в незащитената основна база на Зерга. Тук всички опити за защита бяха умело парирани от Beast и той „взе победата” в тази игра след по-малко от 10 мин.От изиграните срещи се вижда, че Beast е в добра форма и това ще направи турнира още по-интересен. Повече информация на http://wcg.bfes.bg/ 0 0 0 0 5 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1