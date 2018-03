MySportal

Приключи вторият от веригата турнир по плажен волейбол за аматьори формат 3х3, състоял се в КК Албена този уикенд. В турнира се включиха 8 отбора от 4 области – Варна, Добрич, Перник и Силистра. След два дни приятни емоции, отборът на Kronos volley се поздрави за успеха и спечелването на първото място. Ето и резултатите от всички мачове, както и крайното класиране: Предварителни групи: 1. Winners (Добрич) : EXIT (Каварна) - 2:0 2. Перник (Перник) : GinGiBi (Добрич) - 2:0 3. Варна (Варна) : ИвКарСпорт (Добрич) - 0:2 4. The Battalion (Силистра) : Kronos Volley (Добрич) - 0:2 5. Winners (Добрич) : Варна (Варна) - 0:2 6. Перник (Перник) : The Battalion (Силистра) - 2:0 7. EXIT (Каварна) : ИвКарСпорт (Добрич) - 0:2 8. GinGiBi (Добрич) : Kronos Volley (Добрич) - 1:2 9. EXIT (Каварна) : Варна (Варна) - 0:2 10. GinGiBi (Добрич) : The Battalion (Силистра) - 2:0 11. Winners (Добрич) : ИвКарСпорт (Добрич) - 0:2 12. Перник (Перник) : Kronos Volley (Добрич) - 0:2 ¼ финали: 1. ИвКарСпорт (Добрич) : The Battalion (Силистра) - 2:0 (служебно) 2. Перник (Перник) : Winners (Добрич) - 1:2 3. Варна (Варна) : GinGiBi (Добрич) - 2:1 4. EXIT (Каварна) : Kronos Volley (Добрич) - 0:2 ½ финали: 1. ИвКарСпорт (Добрич) : Winners (Добрич) - 2:0 2. Варна (Варна) : Kronos Volley (Добрич) - 0:2 Финали: 3-4. Winners (Добрич) : Варна (Варна) - 0:2 1-2. ИвКарСпорт (Добрич) : Kronos Volley (Добрич) - 0:2 Крайно класиране: I. Kronos Volley (Добрич) II. ИвКарСпорт (Добрич) III. Варна (Варна) IV. Winners (Добрич) V. Перник (Перник) VI. GinGiBi (Добрич) VII. EXIT (Каварна VIII. The Battalion (Силистра) Следващият турнир е на 2-3 август. Желаещите да участват, могат да подадат заявките си до 5 дни преди датата на турнира. За повече информация e-mail: avl.beachvolley@abv.bg Побързайте, защото емоцията и преживяването си заслужава.