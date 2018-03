Волейбол Всички резултати в група "C" от V кръг на Световната лига 13 юли 2008 | 20:20 0 0 0 0 1 След изиграните срещи от V кръг на Световната лига България заема второ място в група "C" с 6 победи и 4 загуби. Начело е съставът на САЩ с 9 успеха и само едно поражение. То бе регистрирано именно от тима на Мартин Стоев в Чикаго. Тогава "трикольорите" удариха "янките" с 3:2. Отборите на Испания и Финландия пък са с отрицателен баланс и заемат последните 2 места в групата. Ето всички резултати V кръг на Световната лига в Група "C": САЩ – Испания 3:0 (25:19, 25:23, 27:25)

БЪЛГАРИЯ – Финландия 2:3 (28:30, 25:18, 23:25, 29:27, 15:17)

САЩ – Испания 3:1 (24:26, 25:22, 25:13, 25:18)

БЪЛГАРИЯ – Финландия 3:1 (26:24, 25:19, 18:25, 25:22) Временно класиране в група "C" на Световната лига след V кръг: 1. САЩ 10 9 1 29:9 1.187 19 точки

2. БЪЛГАРИЯ 10 6 4 23:18 0.997 16

3. Испания 10 3 7 15:25 0.958 13

4. Финландия 10 2 8 13:28 0.895 12 снимка: Reuters

Още по темата

0 0 0 0 1 ПАВЕЛ ПЕНЧЕВ репортер - отдел "Спорт" Прочетена 2212 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1