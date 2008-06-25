MySportal Всички трансфери в "А" група за лято 2008 25 юни 2008 | 08:59 0 0 0 0 2 БЕЛАСИЦА Започват 25 юни Лагери Банско Нови няма Напуснали Александър СТОЯНОВСКИ и Добри ОРЛОВСКИ (разтр), Диано (Азер), Христо ГОСПОДИНОВ (Миньор Пк), Благой НАКОВ, Антон ЛИЧКОВ, Клодиан Семина БОТЕВ Започват 23 юни Лагери Цигов чарк, Анкона (Ит) Нови Пламен Крачунов (Марица), Митко Ценовски (Спартак Пд), Велимир Иванович (Спартак Вн) Напуснали Георги КАКАЛОВ (Динамо, Минск), Георги ХРИСТОВ (Левски), Лилчо Арсов (Нафтекс, Родопа) ВИХРЕН Започват на 25 юни Лагери Банско (27 юни-11 юли), Германия (12-22 юли) Нови Светослав ГЕОРГИЕВ (Марек), Кирил ДЖОРОВ (Черно море), Гастон ПИСАНИ (Арж), Андерсон (Браз), Росен Кирилов (АПОП), Кирил Андреев (Калиакра) Напуснали Танко ДЯКОВ (Черно море), Петър ДИМИТРОВ (Берое), Николай ХРИСТОЗОВ (Локо МЗ), Сиби Анс КАНОНИН (разтр) ЛЕВСКИ Започват 23 юни Лагери Правец (24 юни-5 юли), Австрия (13-27 юли) Нови Георги ХРИСТОВ (Ботев), Георги Иванов (Риека), Давид Бистрон (Баник, Чех), Седрик Бардон (Бней Йехуда) Напуснали Валери ДОМОВЧИЙСКИ (Херта), Николай Димитров (Осасуна) ЛИТЕКС Започват 17 юни Лагери Тетевен (18 юни), Германия Нови Урош ГОЛУБОВИЧ (Локо Сф), Петър ЗАНЕВ (завръща се), Миранда (Пелистер), Жуниор (Пелистер), Алексис Бертрен (Фр), Александър Бард (Фр), Джереми АСЕДО (Фр) Напуснали Седрик ЮРАС (разтр), Небойша Йеленкович (Спартак Търнава), Станислав Генчев (Васлуй) ЛОКО (Мз) Започват 23 юни Лагери Покровник (23 юни-16 юли), Австрия (19-30 юли) Нови Милчо МАКЕНДЖИЕВ (Пирин 2001), Стоян АБРАШЕВ, Радостин СТАНЕВ (Спартак Вн), Николай ХРИСТОЗОВ (Вихрен), Илия ИЛИЕВ (Славия), Михаил АВРИОНОВ (Етър), Руи МИГЕЛ (Порт), Давид СИЛВА (Порт), Иржи ЛЕНКО (Австрия), Владислав РОМАНОВ (ЦСКА), Фаусто Жорже Диас Лоренцо (Порт), Владислав Златинов (Берое), Мирослав Иванов (Левски) Напуснали Георги Георгиев, Вальо Найденов, Стоян ДИМОВ (разтр) ЛОКО (СФ) Започват 25 юни Лагери Банско (29 юни-12 юли), Германия (от 17 юли) Нови Преслав ЙОРДАНОВ (завръща се от Спартак Пл), Светослав ДЯКОВ (Пирин), Игор БОНДЖУРОВИЧ (Сър), Даксон (Локо Пд), Явор Въндев (Локо Пд), Майкъл Тебия (Гана), Рики Есуман (Гана) Напуснали Урош ГОЛУБОВИЧ (Литекс), Марко МУСЛИН, Марчо ДАФЧЕВ и Христо МАТЕВ (разтр), Стефан ДОНЧЕВ (изтекъл договор), Диян ДОНЧЕВ (разтр), Малин ОРАЧЕВ (Нафтекс) ЛОКО (Пд) Започват 25 юли Лагери Банско (30 юни-12 юли и 21 юли-1 август) Нови Велимир Иванович (Спартак Вн), Георги ДАНОВ (Марица), Искрен ПИСАРОВ (Видима) Напуснали Карим ИЗРАИЛОВ (разтрогнал), Васил КАМБУРОВ (освободен), Стойко Сакалиев, Иван Иванов, Александър Бранеков (изтекъл срок под наем), Даниел Моралес (Черно море) МИНЬОР (Пк) Започват 23 юни Лагери Правец (29 юни-12 юли), Банско (20 юли-2 август) Нови Костадин Хазуров (Литекс), Пейчо ДЕЛИМИНКОВ (Берое), Пламен ПЕТРОВ (Берое, под наем), Димитър МУТАФОВ (Спортист Св), Вилмар (Браз), Миранда (Браз), Борислав Димитров (Спортист Св), Георги Божанов (Локо 101), Ивайло ИВАНОВ (чужбина) Напуснали Кирил Дяков (Свиленград), Венцислав Йорданов (разтр), Крум Крумов (разтр), Георги Йорданов (разтр), Адриан ОЛЕГОВ (напуснал) ПИРИН Започват на 23 юни Лагери Белица (7-19 юли), Банско (от 21-30 юли) Нови Даниел Пеев (Родопа), Драги Коцев, Фаик Таиров и Румен Лапантов (тримата се завръщат от Пирин ГД) Напуснали Светослав ДЯКОВ (Локо Сф) СЛАВИЯ Започват 25 юни Лагери Правец (6-14 юли), Словения (от 15 юли) Нови Жельо ЖЕЛЕВ (Берое), Пламен Стоянов (Свиленград), Боян Нейчев (Свиленград), Владислав Златинов (Берое), Даниел Младенов (Марек) Напуснали Илия ИЛИЕВ (Локо МЗ), Саша СИМОНОВИЧ, Георги Самокишев (осв), Зоран Златковски (осв), Зоран Белошевич СЛИВЕН Започнаха на 16 юни Нови Петър Колев (Несебър), Мартин Кокалджиев (Несебър), Цанко Томов (Септември Сим), Мирослав Николов (Септември Сим) Напуснали Милен ХРИСТОВ (разтрогнал) СПАРТАК (Вн) Започват 24 юни Лагери Трявна (30 юни-14 юли) Нови Даниел БОЛАТИ (Арж), Пабло ТРОЕРТО (Арж), Стефан Дончев (Локо Сф), Диян Дончев (Локо Сф), Десислав Русев (Родопа), Костадин Янев (Пирин ГД), Дарин Тодоров (завръща се от Волов), Хорхе Омар (Аржентина) Напуснали Радостин Станев (Спартак Вн), Ахмет ХИКМЕТ (Берое), Велимир Иванович (Ботев, Локо Пд), Кунчо Кунчев (Рум), Бойко ВЕЛИЧКОВ (разтр) ЦСКА* Започнаха на 21 юни Лагери Боровец (22 юни-9 юли), Холандия (13-27 юли) Нови Менсур Куртиси (Пандорф), Стойко Сакалиев, Иван Иванов и Александър Бранеков (връщат се след преотстъпване) Напуснали Велизар ДИМИТРОВ (Металург, Укр), Георги ИЛИЕВ (Черно море), Йордан ЮРУКОВ (Черно море), Илко ПИРГОВ (Отопени, Рум) Флорентин Петре (чужбина), Неи (Бейтар или Португалия), Хосе Гарсес, Куидо Ланзаат (Ковънтри), Йордан Тодоров (Металург, Укр), Иван Иванов (Кьолн) ЧЕРНО МОРЕ Започнаха на 19 юни Лагери Уточняват се Нови Танко ДЯКОВ (Вихрен), Георги ИЛИЕВ (ЦСКА), Йордан ЮРУКОВ (ЦСКА), Милен Петков (Гър), Мариус Сава (Рум), Даниел Моралес (Локо Пд), Марио Георгиев, Никола Василев (САЩ), Трайче Лостовски (Мак) Напуснали Александър ТОМАШ (Азер), Кирил ДЖОРОВ (Вихрен), Масена Моке (Локо Фряново), Константин Мирчев, ТИГРАН (разтр), Кристиян СПРЕЧАКОВИЧ (разтр) ЧЕРНОМОРЕЦ Започнаха на 16 юни Лагери Велинград (от 16 юни-4 юли), Поморие (17 юли-31 юли) Нови Мартин КОВАЧЕВ (Дунав), ДУДУ (Порт), Димитър Андонов (Свиленград), Леонардо дос Сантош (Порт), Уилям Ферейра (Порт), Мишел Мушкидо (Порт) Напуснали Никита КОШУТИЧ (разтрогнал), Емил ТОДОРОВ (Несебър). Ванчо Траянов (Рабoтнички, Ком), Янко Георгиев (нафтекс), Диян Христов (Нафтекс) *Заб. ЦСКА фигурира, защото се очаква клубът да получи лиценз за "А" група. С големи букви са дадени сигурните трансфери. 0 0 0 0 2 Прочетена 9359 Philip Petrov

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