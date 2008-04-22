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БГ Футбол

Наказаха Дафчев с 1000 лв. и един мач

22 април 2008 | 20:48
Наказаха Дафчев с 1000 лв. и един мач

 Решения на Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз от 22-и април:
 А група - 25-и кръг:
    футболист                  отбор         срещи     глоба   

    Марчо Петров Дафчев        Локомотив -Сф    1     1000 лв.
    Радослав Банчов Анев       ПФК"Славия"      1      400 лв.
    Станислав Петров Стоянов   ПФК"Черно море"  2      200 лв.
    Ивайло Винчов Велинов      ПФК"Беласица"    1      200 лв.
    Петър Георгиев Трифонов    ПФК"Беласица"    1      300 лв.
    Танко Божидаров Дяков      ПФК"Вихрен"      1      250 лв.
    Йордан Милчев Минев        ПФК"Ботев"       1      250 лв.
    Светослав Атанасов Дяков   ПФК"Пирин-Бг"    2     1000 лв.
   
    Западна Б група - 21-и кръг:
    Николай Боянов Ценковски    ПФКБелите орли  1      125 лв.
    Антон Любчов Костадинов ПФК"Локомотив" Мз   1      125 лв.
    Радослав Жоров Ковачев ФК"Янтра"            1     1500 лв.
    Никола Василев Иванов ФК"Спортист" Св.      1      125 лв.
   
    Източна Б група - 21-и кръг:
    Румен Иванов Иванов ПФК"Нафтекс"            2      100 лв.
    Милен Петров Радуканов ОФК"Несебър"         1      125 лв.
    Филип Томов Филипов ПФК"Дунав"              1      125 лв.
    Людмил Александров Николов ПФК"Спартак Пд   1      150 лв.
    Иван Инков Димов ПФК"Марица"                1      125 лв.
    Тодор Динчев Динев ОФК"Миньор"-Рд           1      125 лв.
    Калин Звезделинов Ганчев ФК"Бенковски"-Бяла 1      125 лв.
    Цветан Георгиев Ганев ФК"Бенковски" -Бяла   1      375 лв.


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Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Михаил Илиев: Българският футбол е много контузен
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Д-р Михаил Илиев, един от корифеите на спортната медицина у нас, гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Десет години в работи в Славия, пет в Левски и 15 в националния отбор по футбол. Има доста ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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