Наказаха Дафчев с 1000 лв. и един мач

Решения на Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз от 22-и април:
А група - 25-и кръг:
футболист отбор срещи глоба
Марчо Петров Дафчев Локомотив -Сф 1 1000 лв.
Радослав Банчов Анев ПФК"Славия" 1 400 лв.
Станислав Петров Стоянов ПФК"Черно море" 2 200 лв.
Ивайло Винчов Велинов ПФК"Беласица" 1 200 лв.
Петър Георгиев Трифонов ПФК"Беласица" 1 300 лв.
Танко Божидаров Дяков ПФК"Вихрен" 1 250 лв.
Йордан Милчев Минев ПФК"Ботев" 1 250 лв.
Светослав Атанасов Дяков ПФК"Пирин-Бг" 2 1000 лв.
Западна Б група - 21-и кръг:
Николай Боянов Ценковски ПФКБелите орли 1 125 лв.
Антон Любчов Костадинов ПФК"Локомотив" Мз 1 125 лв.
Радослав Жоров Ковачев ФК"Янтра" 1 1500 лв.
Никола Василев Иванов ФК"Спортист" Св. 1 125 лв.
Източна Б група - 21-и кръг:
Румен Иванов Иванов ПФК"Нафтекс" 2 100 лв.
Милен Петров Радуканов ОФК"Несебър" 1 125 лв.
Филип Томов Филипов ПФК"Дунав" 1 125 лв.
Людмил Александров Николов ПФК"Спартак Пд 1 150 лв.
Иван Инков Димов ПФК"Марица" 1 125 лв.
Тодор Динчев Динев ОФК"Миньор"-Рд 1 125 лв.
Калин Звезделинов Ганчев ФК"Бенковски"-Бяла 1 125 лв.
Цветан Георгиев Ганев ФК"Бенковски" -Бяла 1 375 лв.
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