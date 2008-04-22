ЦСКА спечели рекордната 27-ма титла

Шампионите на България по волейбол за мъже: 1945 - ПСК Левски (София) 1946 - Чавдар (Сф) 1947 - Чавдар (Пз) 1948 - ЦСКА (Септември при ЦДВ) 1949 - ЦСКА (ЦДНВ) 1950 - Спартак (Сф) 1951 - Спартак (Сф) 1952 - Славия (Ударник) 1953 - Славия (Ударник) 1954 - Миньор (Пк) 1955 - Миньор (Пк) 1956 - Славия (Ударник) 1957 - ЦСКА (ЦДНА) 1958 - ЦСКА (ЦДНА) 1959 - Левски (Сф) 1960 - Миньор (Пк) 1961 - Миньор (Пк) 1962 - ЦСКА (ЦДНА) 1963 - Миньор (Пк) 1964 - Перник 1965 - Миньор (Пк) 1966 - Академик (Сф) 1967 - Спартак (Сф) 1968 - ЦСКА 1969 - ЦСКА 1970 - ЦСКА 1971 - ЦСКА 1972 - ЦСКА 1973 - ЦСКА 1974 - Славия 1975 - Славия 1976 - ЦСКА 1977 - ЦСКА 1978 - ЦСКА 1979 - Славия 1980 - Левски-Спартак 1981 - ЦСКА 1982 - ЦСКА 1983 - ЦСКА 1984 - ЦСКА 1985 - Левски-Спартак 1986 - ЦСКА 1987 - ЦСКА 1988 - ЦСКА 1989 - ЦСКА 1990 - ЦСКА 1991 - Миньор (Бух) 1992 - Левски-Спартак 1993 - ЦСКА 1994 - ЦСКА 1995 - ЦСКА 1996 - Славия 1997 – Левски-Сиконко 1998 - Славия 1999 – Левски-Сиконко 2000 – Левски-Сиконко 2001 – Левски-Сиконко 2002 – Левски-Сиконко 2003 – Левски-Сиконко 2004 – Левски-Сиконко 2005 – Левски-Сиконко 2006 – Левски-Сиконко 2007 – Лукойл-Нефтохимик (Бс) 2008 - ЦСКА Класиране по титли: 27 - ЦСКА (ЦСКА, Септември при ЦДВ, ЦДНВ, ЦДНА) 13 - Левски (Левски, Левски-Спартак и Левски-Сиконко) 8 - Славия (Славия и Ударник) 6 - Миньор (Пк) 3 - Спартак (Сф) 1 - ПСК Левски (Сф, кв. Лозенец), Чавдар (Сф), Чавдар (Пз), Академик (Сф), Перник, Лукойл Нефтохимик, Миньор (Бух).

Скандалният италиански нападател Марио Балотели реши да се пошегува с твърденията, че е качил килограми. 28-годишният стрелец качи колаж като история в Instagram, на който е с телосложение на сумист. “Просто си ...

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