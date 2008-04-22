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Балотели показа, че е над 100 килограма

Скандалният италиански нападател Марио Балотели реши да се пошегува с твърденията, че е качил килограми. 28-годишният стрелец качи колаж като история в Instagram, на който е с телосложение на сумист. “Просто си ...

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Волейбол

ЦСКА спечели рекордната 27-ма титла

22 април 2008 | 19:07
ЦСКА спечели рекордната 27-ма титла
Шампионите на България по волейбол за мъже:

1945 - ПСК Левски (София)
1946 - Чавдар (Сф)
1947 - Чавдар (Пз)
1948 - ЦСКА (Септември при ЦДВ)
1949 - ЦСКА (ЦДНВ)
1950 - Спартак (Сф)
1951 - Спартак (Сф)
1952 - Славия (Ударник)
1953 - Славия (Ударник)
1954 - Миньор (Пк)
1955 - Миньор (Пк)
1956 - Славия (Ударник)
1957 - ЦСКА (ЦДНА)
1958 - ЦСКА (ЦДНА)
1959 - Левски (Сф)
1960 - Миньор (Пк)
1961 - Миньор (Пк)
1962 - ЦСКА (ЦДНА)
1963 - Миньор (Пк)
1964 - Перник
1965 - Миньор (Пк)
1966 - Академик (Сф)
1967 - Спартак (Сф)
1968 - ЦСКА
1969 - ЦСКА
1970 - ЦСКА
1971 - ЦСКА
1972 - ЦСКА
1973 - ЦСКА
1974 - Славия
1975 - Славия
1976 - ЦСКА
1977 - ЦСКА
1978 - ЦСКА
1979 - Славия
1980 - Левски-Спартак
1981 - ЦСКА
1982 - ЦСКА
1983 - ЦСКА
1984 - ЦСКА
1985 - Левски-Спартак
1986 - ЦСКА
1987 - ЦСКА
1988 - ЦСКА
1989 - ЦСКА
1990 - ЦСКА
1991 - Миньор (Бух)
1992 - Левски-Спартак
1993 - ЦСКА
1994 - ЦСКА
1995 - ЦСКА
1996 - Славия
1997 – Левски-Сиконко
1998 - Славия
1999 – Левски-Сиконко
2000 – Левски-Сиконко
2001 – Левски-Сиконко
2002 – Левски-Сиконко
2003 – Левски-Сиконко
2004 – Левски-Сиконко
2005 – Левски-Сиконко
2006 – Левски-Сиконко
2007 – Лукойл-Нефтохимик (Бс)
2008 - ЦСКА


Класиране по титли:
27 - ЦСКА (ЦСКА, Септември при ЦДВ, ЦДНВ, ЦДНА)
13 - Левски (Левски, Левски-Спартак и Левски-Сиконко)
8 - Славия (Славия и Ударник)
6 - Миньор (Пк)
3 - Спартак (Сф)
1 - ПСК Левски (Сф, кв. Лозенец), Чавдар (Сф), Чавдар (Пз), Академик (Сф), Перник, Лукойл Нефтохимик, Миньор (Бух).

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Идеалният отбор, който няма да играе за България ...
08 септември 2018

Утре стартира световното първенство по волейбол за мъже, на което са домакини България и Италия от 9 до 30 септември.
@@@
Съвсем очаквано у нас всички фенове на волейбола имат много високи очаквания и отлично ...









							
							
						

						
						






Братоев: Какво казва Димо Тонев или някой друг ...
10 септември 2018

България победи с 3:0 Финландия на старта на световното  първенство по волейбол. След срещата посрещачът Валентин Братоев говори  за мечтаното начало, волейболните специалисти и мача с Иран.
@@@
 
"Това е ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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