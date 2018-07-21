Льов назова причините за краха на Маншафта

"We need to reawaken our pride and emotion" - Joachim #Löw on analysing the World Cup and the future for #DieMannschaft https://t.co/kiPLwRxi4S pic.twitter.com/zS6BgnP2M4 — Germany (@DFB_Team_EN) July 21, 2018 Селекционерът на бившия световен шампион Германия Йоги Льов до голяма степен е готов с анализа си за представянето на Бундестима на Мондиала в Русия . Вчера специалистът се срещна с шефове на Германския футболен съюз и след това даде кратко интервю за официалния сайт на федерацията. “Дискусията беше много конструктивна и полезна. Мисля, че до голяма се справихме с анализа, погледнахме дълбоко, откровено, сериозно и самокритично. Тези открития са основа на бъдещето”, заяви наставникът на Маншафта.

“Беше важно да не реагираме емоционално на голямото разочарование. В такива ситуации трябва да охладиш ума и да погледнеш от дистанция. Същото се отнася и за играчите. Продължих да общувам с много от тях, макар че сега им е време за почивка. Посъветвах ги в първите дни да не мислят за това. Те бавно, но сигурно се завръщат към тренировъчни действия”, призна той.

Запитан кои са големите грешки на Германия за фиаското по руските терени, Льов отговори: “Има още толкова различни аспекти, върху които трябва да помислим в следващите седмици. Две основни причини за неуспеха ни са игровото поведение и психическата нагласа. Трябва да възвърнем емоцията, страстта, която е неизменна част от играта на Германия. Това, естествено, е моя задача. Трябва да внедрим тези неща в игровия ни стил, комбинирайки ги с последните открития във футбола”.