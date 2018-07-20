Сорокин: Ще има наказани за нахлуването на фенове на терена на финала

Генералният директор на Организационния комитет на Мондиал 2018 в Русия Алексей Сорокин заяви в интервю за "Спорт Експрес", че стюардите, които допуснаха нахлуването на фенове на терена по време на финала на световното първенство, ще бъдат наказани.



"Това е нарушение и срещу стюардите ще бъдат взети дисциплинарни мерки. Разбира се, че е неправилно, че не ги спряха. Но от друга страна този случай е уникален. Още повече, че се случи на финала на турнира. Феновете бяха облечени с полицейски униформи, а ние всички се отнасяме с уважение към униформените служители. Стюардите постъпиха непрофесионално, но не бива да ги обвиняваме прекомерно. Хората, които излязоха на терена, бяха много хитри", каза Сорокин.



Преди няколко дни московски съд осъди по бързата процедура на 15 дни арест четиримата членове на пънк групата "Пуси райът" заради нахлуването на терена по време на финала на световното първенство между Франция и Хърватия.

Три жени и един мъж от групата, облечени с фалшиви полицейски униформи, слязоха на терена в началото на второто полувреме пред погледа на президента на Русия Владимир Путин и останалите височайши гости на "Лужники".



Освен 15 дни в затвора, четиримата нямат право да посещават спортни събития в следващите три години.

final кръг, неделя 15 юли Мондиал 2018 Франция 4:2 краен резулат Хърватия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Лужники

Съдия: Нестор Питаня 1 4 5 12 21 15 6 18 2 7 10 23 6 2 21 10 7 4 11 17 9 20 Дидие Дешан Златко Далич 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Юго Лорис 1 23 Даниел Субашич Бенжамен Павар 2 2 Шиме Вршалко Рафаел Варан 4 6 Деян Ловрен Самюел Юмтити 5 21 Дамгой Вида Люка Ернандес 21 3 Иван Стринич Н'Голо Канте 13 11 Мачело Брожович Пол Погба 6 7 Иван Ракитич Килиан Мбапе 10 18 Анте Ребич Антоан Гризман 7 10 Лука Модрич Блес Матюиди 14 4 Иван Перишич Оливие Жиру 9 17 Марио Манджукич Резерви Корентен Толисо 12 20 Марко Пияца Набил Фекир 18 9 Андрей Крамарич Стивън Нзонзи 15 90' Шиме Вршалко жълт картон Оливие Жиру излиза 81' Иван Стринич излиза Набил Фекир влиза Марко Пияца влиза Блес Матюиди излиза 73' Корентен Толисо влиза 71' Анте Ребич излиза Андрей Крамарич влиза 69' Марио Манджукич гол Килиан Мбапе гол 65' Пол Погба гол 59' Н'Голо Канте излиза 55' Стивън Нзонзи влиза Люка Ернандес жълт картон 41' Антоан Гризман дузпа 38' 28' Иван Перишич гол Н'Голо Канте жълт картон 27' Марио Манджукич автогол 18' 4 Голове 2 2 Ъглови удари 6 9 Центрирания 39 1 Засади 1 6 Точни удари 4 23 Тъчове 22 0 Неточни удари 8 15 Удари от вратата 3 39 Притежание на топката % 61 2 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 2 3 Смени 2 2 Контра атаки 2 13 Извършени фалове 13 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Уругвай 3 3 0 0 5:0 (5) 9 2 Русия 3 2 0 1 8:4 (4) 6 3 Саудитска Арабия 3 1 0 2 2:7 (-5) 3 4 Египет 3 0 0 3 2:6 (-4) 0 1 Испания 3 1 2 0 6:5 (1) 5 2 Португалия 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Иран 3 1 1 1 2:2 (0) 4 4 Мароко 3 0 1 2 2:4 (-2) 1 1 Франция 3 2 1 0 3:1 (2) 7 2 Дания 3 1 2 0 2:1 (1) 5 3 Перу 3 1 0 2 2:2 (0) 3 4 Австралия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Хърватия 3 3 0 0 7:1 (6) 9 2 Аржентина 3 1 1 1 3:5 (-2) 4 3 Нигерия 3 1 0 2 3:4 (-1) 3 4 Исландия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Бразилия 3 2 1 0 5:1 (4) 7 2 Швейцария 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Сърбия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 4 Коста Рика 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Швеция 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Мексико 3 2 0 1 3:4 (-1) 6 3 Южна Корея 3 1 0 2 3:3 (0) 3 4 Германия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 1 Белгия 3 3 0 0 9:2 (7) 9 2 Англия 3 2 0 1 8:3 (5) 6 3 Тунис 3 1 0 2 5:8 (-3) 3 4 Панама 3 0 0 3 2:11 (-9) 0 1 Колумбия 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Япония 3 1 1 1 4:4 (0) 4 3 Сенегал 3 1 1 1 4:4 (0) 4 4 Полша 3 1 0 2 2:5 (-3) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Марио Манджукич 18' 28' 1:1 Иван Перишич 2:1 Антоан Гризман 38' 3:1 Пол Погба 59' 4:1 Килиан Мбапе 65' 69' 4:2 Марио Манджукич