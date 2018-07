Жиру: Преди СП вкарвах, дано пак да започна

Мнозина се подиграват на Оливие Жиру заради факта, че стана световен шампион без нито един удар в очертанията на вратата. Френският национал също се надява липсата му на късмет пред гола да остане в миналото.

“Като нападател моята работа е да пращам топката в мрежата. Преди Мондиала вкарвах много и не искам да спирам. Най-важното нещо е с играта си да решаваш мачовете, а аз показах точно това в няколко срещи”, заяви Жиру пред BFM TV.

Olivier Giroud ends the 2018 World Cup with 13 shots, 0 shots on target and 0 goals.



His side are on the verge of lifting the trophy. pic.twitter.com/ofg79aPVFI