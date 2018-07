Румениге намекна за аматьорщина в Германския футболен съюз

Председателят на Борда на директорите на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге подкрепи бившия футболист на тима и капитан на Германия от Мондиал 2014 Филип Лаам за ръководна позиция във федерацията на страната. След като разкритикува представянето на националния тим на Световното в Русия, Кале предложи включването на Лаам в Германския футболен съюз.

"Аз мисля, че Лаам и неговият агент Роман Грил са перфектно подготвени за работа в Германския футболен съюз, защото Филип има качествата да бъде полезен с работата си за централата. Това може да бъде едно интересно решение”, коментира той.

Според бившия нападател от 80-те години едно заемане на поста на вицепрезидент на ГФС от Лаам, ще внесе в Борда повече професионализъм.

Joachim Löw says he was 'not pleased' with Philipp Lahm's criticism against him: "We know how to communicate with young players, how to guide them, and over the last few years, we have always done so well, which has led to many successes." [sky] pic.twitter.com/YIGbyFrtHm