Калинич отказа да приеме сребърния медал от Мондиал 2018

Нападателят Никола Калинич не е приел сребърния медал, който отборът на Хърватия спечели на световното първенство в Русия. Калинич напусна лагера на хърватите със скандал след дебютния мач на тима на Мондиала срещу Нигерия (2:0). Калинич отказа да влезе като резерва в мача, заради което бе отстранен от състава от селекционера Златко Далич.

I want you to meet Nikola Kalinic. He came to the World Cup as part of Croatia's squad. He's a talented striker. He reportedly refused to come in as a sub in the group stage win over Nigeria.



He was then sent home as a result.



Don't be like Nikola Kalinic. pic.twitter.com/cr8lT4yRRy