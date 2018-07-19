Хърватия изгони Калинич от Световното, но той все пак ще вземе медал

Нападателят на националния отбор на Хърватия Никола Калинич ще получи сребърен медал от Световното първенство, макар да бе изгонен от лагера на отбора след първия мач с Нигерия на Мондиала в Русия. Новината бе съобщена от говорителя на хърватския тим Томислав Пацак пред сайта на "24 сата", като Пацак посочи, че решението е било взето след гласуване, в което са участвали играчите и треньорите.

30-годишният нападател на Милан бе отстранен от тима, тъй като отказа да се появи като смяна в края на мача с нигерийците, спечелен с 2:0. Официално от щаба на хърватите бяха съобщили, че причината за отказа на Калинич е нежеланието му да бъде ползван като смяна в решени вече мачове, което вбесило селекционера Златко Далич. Макар да бе с група от само 22-ма футболисти в последните си шест мача на първенството, Хърватия стигна до първия си финал на световно първенство, където обаче отстъпи с 2:4 пред Франция.