Около 8 милиона души са посетили фен зоните на Мондиал 2018

Фен зоните в руските градове по време на световното първенство по футбол са били посетени от 7.7 милиона зрители, обявиха от Международната федерация по футбол (ФИФА). За сравнение на Мондиала през 2014 година в Бразилия във фен зоните е имало 5.2 милиона души. На световния шампионат в Русия на местата за привържениците участие са взели 646 музикални групи, а феновете са изгледали 917 часа пряко излъчване на футболните мачове. Рекорд по посещаемост във фен зоните е имало в третия кръг на груповата фаза на срещата между домакините от Русия и Уругвай, който е бил наблюдаван от общо над 499 хиляди фенове.