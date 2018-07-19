БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Луис Енрике: В Испания ще има еволюция, а не революция

19 юли 2018 | 14:54 - Обновена
Новият селекционер на Испания Луис Енрике изрази готовност да се бори за бързото завръщане на тима на върховете на европейския и световен футбол. Бившият наставник на Барселона пое поста, след като това лято Юлен Лопетеги беше уволнен точно преди началото на Световното първенство, а след това Фернандо Йеро води тима само временно. Иберийците обаче се провалиха, след като отпаднаха на осминафиналите.

Ето какво заяви Лучо на днешната си пресконференция:

“И досега като треньор на клубни тимове винаги съм казвал, че селекционерският пост на Испания е нещо, от което се интересувам. Все още не съм говорил с футболистите, но с екипа ми събираме информация и комуникираме с хората от федерацията. Не бързаме за никъде. Някои от момчетата в състава вече ги познавам много добре, с други искам да се срещна. Има някои наистина страхотни футболисти, както и такива, които тепърва влизат в отбора.

Искам да съм близо до състезателите. Самият аз съм млад за селекционер, но ще трябва да взимам трудни решения.

Ще анализираме в детйали случилото се на Мондиала. Искам да отчета изключителната работа на специалистите преди мен - Лопетеги и Йеро. И двамата са опитни треньори и ще се опитам да спечеля от това. Вече станаха три големи първенства, в които не успяваме да спечелим нищо. Подобна ситуация имахме и в Барселона преди години. Моята цел е да развия отбора, като предстоят да се вземат много решения. Най-близката ни цел е да спечелим следващия голям форум - Евро 2020.

Думата “провал” е много грозна. Да, последните резултати не са добри, но да не забравяме, че тези играчи ни направиха най-добрите. Сега няма да има някаква революция. Мен ме интересува играта, а не кой на каква възраст е. Има много качествени футболисти и искам да съм честен към всички. Не ме интересува къде играят, къде са родени, колко са високи… Ще викам тези, за които смятам, че ще се справят по най-добрия начин. Но със сигурност ще има изненади още при първите ми повиквателни. Първоначалният ми работен списък, който изготвих, включваше 70 имена. За играчите е хубаво да се чудят дали ще попаднат в крайната селекция, или не.

Ще има еволюция в играта, могат да се направят дадени тактически промени. По време на Мондиала се видя, че отборът изпитва трудности и съответно има какво да подобряваме.

Имаме възможност за развитие, вече минах през това в един голям клуб (б.р - Барселона). Като цяло ще продължим по наложения в “Ла Роха” начин да се анализират детайлно всички футболисти, но ще се опитваме и да подобряваме нещата - как се справят с напрежението след загуба, играта в защита, създаването на повече положения… нищо кой знае колко по-различно от работата на предишните селекционери. Националният тим трябва да е възможно най-сплотен като колектив.

Ще се трудя здраво и ще искам от националите да пристигат в отбора с настроение дори календарът им да е претрупан от мачове.

Капитани на отбора ще продължат да са тези с най-много двубои за Испания, няма да променям това. По принцип не съм човек, който обича да поставя куп правила, но поне минималните от тях трябва да се спазват, защото в крайна сметка това не е шега. Ще имам индивидуално отношение към всекиго, както го правя и към трите си деца.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
4:5краен резулат
Русия
Стадион: Лужники
Съдия: Бьорн Кайперс
1
3
15
18
2
6
5
8
22
9
17
1
4
14
13
2
3
21
11
17
6
10
Фернандо Йеро
Станислав Черчесов
4-2-3-1
3-4-2-1
Титуляри
Давид Де Хеа Давид Де Хеа1 Игор Акинфеев1 Игор Акинфеев
Начо Фернандес Начо Фернандес4 Иля Кутепов3 Иля Кутепов
Жерард Пике Жерард Пике3 Сергей Игнашевич4 Сергей Игнашевич
Серхио Рамос Серхио Рамос15 Фьодор Кудряшов13 Фьодор Кудряшов
Жорди Алба Жорди Алба18 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Коке Коке8 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Роман Зобнин11 Роман Зобнин
Марко Асенсио Марко Асенсио20 Юри Жирков18 Юри Жирков
Давид Силва Давид Силва21 Александър Самедов19 Александър Самедов
Иско Иско22 Александър Головин17 Александър Головин
Диего Коща Диего Коща19 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Резерви
Андрес Иниеста Андрес Иниеста6 Фьодор Смолов10 Фьодор Смолов
Даниел Карвахал Даниел Карвахал2 Александър Ерохин21 Александър Ерохин
Родриго Родриго9 Денис Черишев6 Денис Черишев
Яго Аспас Яго Аспас17 Владимир Гранат14 Владимир Гранат
Марко Асенсиоизлиза Марко Асенсио  104'
Родриговлиза Родриго 
97' Далер Кузяев  Далер Кузяевизлиза
Александър Ерохин  Александър Ерохинвлиза
Диего Кощаизлиза Диего Коща  80'
Яго Аспасвлиза Яго Аспас 
71' Роман Зобнин  Роман Зобнинжълт картон
Начо Фернандесизлиза Начо Фернандес  70'
Даниел Карвахалвлиза Даниел Карвахал 
Давид Силваизлиза Давид Силва  67'
Андрес Иниеставлиза Андрес Иниеста 
65' Артьом Дзюба  Артьом Дзюбаизлиза
Фьодор Смолов  Фьодор Смоловвлиза
61' Александър Самедов  Александър Самедовизлиза
Денис Черишев  Денис Черишеввлиза
54' Иля Кутепов  Иля Кутеповжълт картон
46' Юри Жирков  Юри Жирковизлиза
Владимир Гранат  Владимир Гранатвлиза
41' Артьом Дзюба  Артьом Дзюбадузпа
Жерард Пикежълт картон Жерард Пике  40'
Сергей Игнашевичавтогол Сергей Игнашевич  12'
4 Голове 5
6 Ъглови удари 5
30 Центрирания 16
1 Засади 1
9 Точни удари 1
32 Тъчове 28
5 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 11
75 Притежание на топката % 25
1 Жълти картони 2
8 Блокирани удари 1
4 Смени 4
1 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Сергей Игнашевич
12'
 
 
41'
1:1
Артьом Дзюба

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 2020

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