Луис Енрике: В Испания ще има еволюция, а не революция

Капитани на отбора ще продължат да са тези с най-много двубои за Испания, няма да променям това. По принцип не съм човек, който обича да поставя куп правила, но поне минималните от тях трябва да се спазват, защото в крайна сметка това не е шега. Ще имам индивидуално отношение към всекиго, както го правя и към трите си деца.

Новият селекционер на Испания Луис Енрике изрази готовност да се бори за бързото завръщане на тима на върховете на европейския и световен футбол. Бившият наставник на Барселона пое поста, след като това лято Юлен Лопетеги беше уволнен точно преди началото на Световното първенство, а след това Фернандо Йеро води тима само временно. Иберийците обаче се провалиха, след като отпаднаха на осминафиналите.Ето какво заяви Лучо на днешната си пресконференция:“И досега като треньор на клубни тимове винаги съм казвал, че селекционерският пост на Испания е нещо, от което се интересувам. Все още не съм говорил с футболистите, но с екипа ми събираме информация и комуникираме с хората от федерацията. Не бързаме за никъде. Някои от момчетата в състава вече ги познавам много добре, с други искам да се срещна. Има някои наистина страхотни футболисти, както и такива, които тепърва влизат в отбора.Искам да съм близо до състезателите. Самият аз съм млад за селекционер, но ще трябва да взимам трудни решения.Ще анализираме в детйали случилото се на Мондиала. Искам да отчета изключителната работа на специалистите преди мен - Лопетеги и Йеро. И двамата са опитни треньори и ще се опитам да спечеля от това. Вече станаха три големи първенства, в които не успяваме да спечелим нищо. Подобна ситуация имахме и в Барселона преди години. Моята цел е да развия отбора, като предстоят да се вземат много решения. Най-близката ни цел е да спечелим следващия голям форум - Евро 2020.Думата “провал” е много грозна. Да, последните резултати не са добри, но да не забравяме, че тези играчи ни направиха най-добрите. Сега няма да има някаква революция. Мен ме интересува играта, а не кой на каква възраст е. Има много качествени футболисти и искам да съм честен към всички. Не ме интересува къде играят, къде са родени, колко са високи… Ще викам тези, за които смятам, че ще се справят по най-добрия начин. Но със сигурност ще има изненади още при първите ми повиквателни. Първоначалният ми работен списък, който изготвих, включваше 70 имена. За играчите е хубаво да се чудят дали ще попаднат в крайната селекция, или не.Ще има еволюция в играта, могат да се направят дадени тактически промени. По време на Мондиала се видя, че отборът изпитва трудности и съответно има какво да подобряваме.Имаме възможност за развитие, вече минах през това в един голям клуб (б.р - Барселона). Като цяло ще продължим по наложения в “Ла Роха” начин да се анализират детайлно всички футболисти, но ще се опитваме и да подобряваме нещата - как се справят с напрежението след загуба, играта в защита, създаването на повече положения… нищо кой знае колко по-различно от работата на предишните селекционери. Националният тим трябва да е възможно най-сплотен като колектив.Ще се трудя здраво и ще искам от националите да пристигат в отбора с настроение дори календарът им да е претрупан от мачове.