Бонучи може да се озове в ПСЖ

Капитанът на Милан Леонардо Бонучи може да продължи кариерата си във френския шампион Пари Сен Жермен, съобщава Football Italia. Агентът на футболиста се е срещал с представители на клуба, но самият Бонучи не е сигурен, че иска да напуска Италия.

31-годишният защитник премина в Милан от Ювентус през лятото на миналата година, веднага получи капитанската лента и стана най-скъпо платеният играч на клуба. В момента обаче Милан има финансови проблеми и беше изключен от турнира Лига Европа заради нарушаване на финансовия феърплей.

Leonardo Bonucci has asked #ACMilan for a transfer, with #CFC #MUFC or #MCFC likely options, claims SpazioMilan https://t.co/4TdwifjH19 #PSG pic.twitter.com/O6vWxwPsuJ