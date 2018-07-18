Обръщението на Далич се оказа фалшиво

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Обръщението на Далич се оказа фалшиво18 юли 2018 | 16:12 - Обновена
Предполагаемото послание на хърватския селекционер Златко Далич, разпространено в редица авторитетни медии, се оказа фалшиво. Днес сутринта водещи издания споделиха пост във Facebook от профил смятан за официалния на хърватската футболна федерация. В него беше публикувано съобщение от наставника, в което се казваше, че всички премии, спечелени от Мондиала (23 милиона евро) ще бъдат дарени на детска фондация.
Вестник AS опроверга новината си от сутринта, посочвайки името на човека, написал поста: Игор Премузич. Той разказва за хърватския Dnevno, че е написал това, което би написал “истински спортист и патриот”.
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|23
|Даниел Субашич
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Рафаел Варан
|4
|6
|Деян Ловрен
|Самюел Юмтити
|5
|21
|Дамгой Вида
|Люка Ернандес
|21
|3
|Иван Стринич
|Н'Голо Канте
|13
|11
|Мачело Брожович
|Пол Погба
|6
|7
|Иван Ракитич
|Килиан Мбапе
|10
|18
|Анте Ребич
|Антоан Гризман
|7
|10
|Лука Модрич
|Блес Матюиди
|14
|4
|Иван Перишич
|Оливие Жиру
|9
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Корентен Толисо
|12
|20
|Марко Пияца
|Набил Фекир
|18
|9
|Андрей Крамарич
|Стивън Нзонзи
|15
|90'
|Шиме Вршалкожълт картон
|Оливие Жируизлиза
|81'
|Иван Стриничизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Марко Пияцавлиза
|Блес Матюидиизлиза
|73'
|Корентен Толисовлиза
|71'
|Анте Ребичизлиза
|Андрей Крамаричвлиза
|69'
|Марио Манджукичгол
|Килиан Мбапегол
|65'
|Пол Погбагол
|59'
|Н'Голо Кантеизлиза
|55'
|Стивън Нзонзивлиза
|Люка Ернандесжълт картон
|41'
|Антоан Гризмандузпа
|38'
|28'
|Иван Перишичгол
|Н'Голо Кантежълт картон
|27'
|Марио Манджукичавтогол
|18'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 23858
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