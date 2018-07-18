Обръщението на Далич се оказа фалшиво

Предполагаемото послание на хърватския селекционер Златко Далич, разпространено в редица авторитетни медии, се оказа фалшиво. Днес сутринта водещи издания споделиха пост във Facebook от профил смятан за официалния на хърватската футболна федерация. В него беше публикувано съобщение от наставника, в което се казваше, че всички премии, спечелени от Мондиала (23 милиона евро) ще бъдат дарени на детска фондация.

Вестник AS опроверга новината си от сутринта, посочвайки името на човека, написал поста: Игор Премузич. Той разказва за хърватския Dnevno, че е написал това, което би написал “истински спортист и патриот”.

ВСИЧКИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ОТ МОНДИАЛ 2018

