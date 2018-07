Клоп се намеси по темата с Йозил и Гюндоган

Германският наставник Юрген Клоп взе отношение по широко дискутирания казус в страната за участието на Месут Йозил и Илкай Гюндоган в Бундестима. Мнозина призоваха за тяхното изхвърляне от отбора заради срещата им с турския държавен глава Реджеп Таийп Ердоган в навечерието на Мондиала. Тогава двамата футболисти станаха част от предизборната кампания на президента, макар да твърдят, че не са искали. После на финалите в Русия пък и двамата не се представиха убедително.

“Интелигентните хора в Германия призовават за толерантност. А за другите е по-добре да си държат устите затворени и да не поставят под съмнение качествата на момчетата”, заяви мениджърът на Ливърпул пред Sport Bild.

One significant unsettling issue in Germany squad was the values of

Ozil and Gundogan being questioned by the federation after they met Turkey's president in May.

