Световната титла ще доведе до ръст на потреблението и БВП във Франция

Победата на Франция на Световното първенство ще осигури допълнителен ръст от 0,2 пункта на потреблението в страната през 2018 година. Това прогнозира световият лидер в застраховането на търговски кредити "Euler Hermes". Според изчисленията на експертите увеличението на потреблението ще се промени от прогнозните 1,1% до 1,3%. Това ще доведе и до ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната от прогнозния 1,8% до 1,9% през 2018 година.

Световното първенство по футбол ще има положителен ефект и върху икономиката на домакините от Русия. Според прогнозите на анализаторите на "Euler Hermes" заради допълнителни инвестиции в инфраструктура и приходи от туризъм страната добавя 0,1 пункта към ръста на БВП през 2018 година, като така той ще достигне до 1,9%. Вложенията в нова инфраструктура, които се изчисляват на 760 млрд. рубли, пък са били фактор за лек растеж на икономиката през 2017 година, като са добавили около 0,2 пункта.

Сходен беше и ефектът върху икономиката на предишните докамини от Бразилия. Въпреки по-сериозните очаквания, големите спортните събития - Световното първенство по футбол през 2014 година и Олимпиадата в Рио 2016, добавиха едва 0,2 пункта към ръста на БВП през 2014 и средно около 0,1 пункта през следващите две години. Те имаха по-сериозен ефект върху инфлацията в страната.